Новости Георгий Мохов: «Пока что в новом законопроекте не видно конкретики» Гендиректор юридического агентства «Персона Грата» рассказал о нынешнем состоянии проекта нового закона о туризме и перспективах его принятия

Как сообщает сегодня РСТ, до 1 июня рабочие группы Минэкономразвития и комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры должны завершить «сборку» проекта нового закона о туризме. Как пояснил глава правового комитета РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, пока это своего рода заготовка, которая будет наполняться содержанием, затем уйдет на контроль в правовой департамент правительства и будет готовиться для внесения в Госдуму. «В законопроекте 7 глав (34 статьи), которые носят в основном отсылочный характер и предусматривают разработку или редакцию значительного числа подзаконных нормативов – постановлений, регламентов, стандартов. То есть документ по большей части содержит не регулирующие нормы прямого действия, а лишь общие принципы, термины, ключевые «сквозные» понятия и основные положения. На основе федерального закона должна развиваться вся система регулирования в сфере туризма, включая региональное законодательство, поэтому акцент делается на базовую терминологию», – рассказал г-н Мохов. Так, в законопроекте нет условий осуществления туроператорской и турагентской деятельности, так как предполагается утверждение постановления правительства РФ «О туроператорской и турагентской деятельности». Есть еще ряд отсылок к будущим, ныне не существующим нормативам. Например, упоминается постановление правительства РФ «О деятельности коллективных средств размещения туристов» или нормативно-правовой акт «Правила организации социального туризма». Поэтому, по словам Георгия Мохова, пока что в законопроекте не видно конкретики: «В частности, турбизнес интересует, сохранится ли институт фингарантий, но норм прямого действия пока нет, нет содержания и соответственно ответа на этот вопрос. Аналогично по многим другим вопросам регулирования отрасли – пока мы видим только структуру и общую идеологию нового закона, идет активная обработка предложений в рабочих группах. Посмотрим на финальный результат». С другой стороны, даже по структуре видно, что законопроект, например, уходит от понятия «турпродукт», а использует термин «комплексная туристическая услуга». То есть, по словам Георгия Мохова, повторяется предложение, согласно которому под регулирование попадут субъекты деятельности и услуги из туристической сферы, которые сейчас из нее выпадают. Появляется и новый субъект – владелец агрегатора информации о туристических услугах. Это значит, что с переходом на новую терминологию рынок могут ждать нормативные изменения в части обязательных требований к деятельности туроператоров, порядку формирования и реализации турпродукта. По структуре готовящегося законопроекта видно также, что законодатели особо выделяют задачи стратегического планирования, развития и регулирования комплексных туристических территорий, кластеров и зон с особыми экономическими условиями – таких, как «Красная Поляна», интегрированный развлекательный курорт «Приморье», проект «Новая Анапа». «Безусловно, сейчас создание нормативной базы для таких интегрированных курортов позволит ускорить их развитие, проложить путь, по которому уже прошли, например, Сингапур, Турция, Китай. Это должно быть основным акцентом нового закона, если во главу угла ставить развитие туризма и создание конкурентоспособного туристического рынка», – пояснил Георгий Мохов. Как ожидалось, Госдума должна была рассмотреть проект нового закона о туризме в текущую весеннюю сессию, затем планы сместились на осень. «Но пока вопрос сроков остается открытым. Не уверен, что с таким объемом работы можно успеть подготовить закон к осени», – сказал глава правового комитета РСТ. Как напоминает РСТ, закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят в 1996 году. Ныне действующая редакция – уже 31-я за время его существования. Причем половина изменений пришлась на последние пять лет, за это время было принято 15 редакций. В 2021 году Ростуризм начал разработку нового отраслевого закона и к концу года представил его на обсуждение. Однако после упразднения агентства в октябре 2022 года и передачи его полномочий Минэкономразвития документ практически заново начали разрабатывать в министерстве. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка