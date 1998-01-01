Новости Россия сняла запрет на полеты в Грузию Эксперты ожидают, что теперь ежегодный российский турпоток в Грузию может превысить миллион человек

Как сообщает «Интерфакс», вчера президент России снял запрет на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, признается утратившим в силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года под номером 287 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Указ номер 287 вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также этим же документом рекомендовалось туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки. Кроме того, как сообщили на Смоленской площади, отменяется и рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. "Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов между Россией и Грузией, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. «В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», – говорится в сообщении. Согласно указу, подписанному президентом Путиным в среду, российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в страну. «Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений», – отметили в Минтрансе. Число посещающих Грузию россиян может вырасти до более чем миллиона после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу турпутевок, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует RTN. «Поток Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года. Помешать этому могут два ограничения. Во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых – емкость объектов размещения», – подчеркивает президент РСТ. По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд, и отели, потеряв российских туристов, заменили их иностранными: «Уже май, основные контракты с туркомпаниями и рынками, на которые ориентирован грузинский турпродукт, уже сформированы и работа запущена. Поэтому сейчас сложно добрать гостиничные номера. Эти два ограничивающих фактора будут в значительной степени влиять на потенциал турпотока», – пояснил эксперт. С ним согласен вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «У Грузии как туристического направления много преимуществ. Здесь большие возможности для экскурсионного, лечебного, пляжного и горнолыжного туризма. При этом поездка не требует ни длительного перелета, ни оформления виз. Грузия также востребована как транзитное направление, куда летает много зарубежных лоукост-перевозчиков». По его словам, с открытием авиасообщения российские туроператоры получили возможность формировать турпродукт и отправлять в Грузию организованных туристов. Эксперт напомнил, что Грузия пользовалась спросом и при отсутствии прямых перелетов, однако их возобновление поможет нарастить объемы в разы. «Прямых рейсов в Грузию не было с 2019 года, так что есть отложенный спрос. Но на восстановление потребуется время. Авиакомпании не могут начать летать уже завтра, им необходимо получить разрешения на полеты, слоты, начать продажу билетов. Но, думаю, с учетом популярности направления рейсы появятся до конца мая, если их согласуют с грузинской стороной. Однако заявленные Росавиацией cемь рейсов в неделю – это недостаточный объем, который не приведет к удешевлению поездок в Грузию», – заключил эксперт. Отметим, что в 2018 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из России. Наша страна заняла тогда второе место после Азербайджана по этому показателю. /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com

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