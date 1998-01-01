«Аэрофлот» с 8 июня полетит в турецкий город Адана

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июня открывает прямые регулярные рейсы в турецкий город Адана из Москвы, сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Адана — один из крупнейших городов Турции, представляющий интерес для как для деловых, так и для туристических поездок. В регионе хорошо развита текстильная, химическая и пищевая промышленность. Любителям археологии придутся по душе многочисленные исторические достопримечательности времен Византии и Древнего Рима.

Ценители активного отдыха могут исследовать уникальные природные объекты региона: горы, пещеры, каньоны, хвойные леса и парки», — говорится в сообщении.

Адана станет шестым городом Турции, в которые «Аэрофлот» летает из Москвы. Авиакомпания также осуществляет рейсы из Шереметьево в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир, добавили в пресс-службе.



Как полагают эксперты АТОР, новые рейсы нацперевозчика прежде всего рассчитаны на пассажиров, связанных со строительством и обслуживанием АЭС «Аккую», возводимой структурами «Росатома» в соседней провинции Мерсин.

По информации АТОР, в Адану для перевозок россиян, так или иначе связанных со станцией, уже довольно долгое время выполнял нерегулярные заказные рейсы AZUR air, но, вероятно, сейчас объем требуется увеличить и придать ему большую регулярность. В 2023 году должен быть запущен первый энергоблок АЭС «Аккую», и на очереди еще три.

Несмотря на очевидную частичную гарантированную загрузку рейсов пассажирами, связанными со строительством в Мерсине, новыми рейсами в Адану вполне могут заинтересоваться и самостоятельные туристы, ищущие новых впечатлений от Турции.

Во-первых, Адана сейчас является самым удобным пунктом прилета для поездок в провинцию Мерсин. Города разделяет всего 66 км (для сравнения, расстояние от Антальи до Аланьи – 121 км).

Мерсин давно прочат в конкуренты Антальи – здешние пляжи ничуть не уступают, а в чем-то и превосходят анталийские. Например, в отличие от Антальи, здесь гораздо больше любимых семейными российскими туристами пляжей с мелким песком и плавным заходом в воду. Есть и огромные, протяженные «открыточные» пляжи типа знаменитой Патары. Среди пляжей Мерсина – 11 с «Голубыми флагами».

Интересна в Мерсине и его окрестностях и экскурсионная составляющая отдыха: античные города, величественные крепости, красивейшая природа.

Однако пляжная гостиничная инфраструктура в этой провинции рассчитана в основном на местных туристов, а комплексы, подобные тем, что есть на курортах Антальи, можно пересчитать по пальцам одной руки – так что Мерсин еще ждет своих инвесторов.

«На сегодняшний день нет информации по данному аэропорту. О расчете турпакетов в Мерсин или Адану пока ничего сказать не можем» – сообщили в Pegas Touristik. Аналогичную информацию редакции дали и в Coral Travel.

«В этом году не планируем добавлять новые регионы для турпакетов в Турцию, в регионе нужно провести для этого предварительную работу. Возможно, к следующему сезону ситуация изменится», – говорят в ANEX Tour.

«Регион для туроператоров новый и пока что не является достаточно развитым с точки зрения туристической инфраструктуры. На сегодняшний день мы планируем его детальное изучение и, возможно, включим его в ассортимент», – рассказали в TEZ Tour.

/TOURBUS.RU