Венесуэла отменила все антикоронавирусные ограничения на въезд

В минувшую пятницу ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса в мире

Правительство Венесуэлы отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих в аэропорты страны туристов, пишет издание Observador.

О снятии ограничений сообщила гендиректор Управления воздушного транспорта Национального института гражданской авиации (INAC) Венесуэлы Анира Падрон Брито. «Важно подчеркнуть, что указанное положение выполняется немедленно и в обязательном порядке», — заявила она.

В марте 2020 года Венесуэла ограничила въезд туристов в страну в связи с пандемией. В аэропортах необходимо было предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета (эта мера была ослаблена в конце 2022 года).

Напомним, что авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года, когда венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского «Внуково» в Каракас. Одновременно на курортный остров Маргарита выполнял собственную полетную программу на бортах Nordwind и Pegas Fly туроператор «Пегас Туристик».

После 24 февраля прямые рейсы были остановлены и вновь возобновлены лишь 1 октября 2022 года.

С момента их повторного запуска Венесуэлу посетили порядка 20 тыс. россиян. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы.

Кроме того, в конце ноября 2022 года компания Venezolana de Turismo, главный туроператор Венесуэлы, сообщила о скором открытии своих представительств в России.

Также стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил об окончании чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Об этом организация сообщила в Twitter.

« Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Я принял этот совет. Поэтому с большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации», – заявил г-н Гебреисус на брифинге в Женеве.

При этом он добавил, что вирус никуда не исчез, и страны не должны ослаблять бдительность, так как возможны новые вспышки болезни. Объявление ВОЗ означает, что правительствам пора переходить от режима чрезвычайной ситуации к борьбе с COVID-19 как с другими инфекционными заболеваниями.

Пандемия COVID-19 была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. По данным организации, всего в мире зарегистрировано 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от заболевания 6,9 млн человек. Однако г-н Гебреисус отметил, что реальное число жертв может быть выше – около 20 млн человек.

/TOURBUS.RU