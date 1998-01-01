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10 мая
Schengen Visa Info: Отказ в Шенгене получают 10% россиян
В прошлом году россияне обращались за Шенгеном 687 тысяч раз
Как сообщает АТОР, опубликована статистика по обращениям за шенгенской визой в 2022 году. По данным отраслевого портала Schengen Visa Info, общее количество заявок, поданных на шенген в 2022 году в разных странах мира, превысило 7,5 млн. Это на 55% меньше, чем в допандеймийном в 2019 году.
В 2022 году рейтинг стран, в которых подается больше всего заявлений на шенгенскую визу, возглавила Турция (свыше 778 тыс. обращений в 2022 году). Но на протяжении последних 9 лет в лидерах этого процесса неизменно была Россия, которая теперь оказалась на втором месте.
В 2022 году россияне обращались за Шенгеном 687 тыс. раз. Несмотря на то, что это больше, чем в 2021 году (536 тыс.) и чем в 2020 году (почти 654 тыс.), общее количество заявлений граждан РФ на шенгенскую визу в сравнении с допандемийным 2019 годом сократилось в 6 раз.
Также в ТОП-10 стран, граждане которых чаще всего обращались за шенгеном в 2022 году, вошли Индия, Саудовская Аравия, Марокко, Алжир, Великобритания, Таиланд, Египет и Тунис.
Из стран СНГ чаще всего заявления на шенгенские визы подавали граждане Белоруссии (около 121 тыс.) и Казахстана (106 тыс.).
В общей сложности в 2022 году странами Шенгенской зоны было выдано гражданам третьих стран 5,4 млн виз, при этом 17,9% заявлений были отклонены, что намного выше, чем в 2019 году (9,9%).
Согласно визовой статистике, в 2022 году в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому российскому заявителю (более 68,7 тыс.отказов).
В сравнении с 2021 годом количество отказов в оформлении шенгена нашим согражданам увеличилось в 3 раза (3,2%), а в сравнении с 2020 годом – в 4 раза (2,6%).
В 2019 году доля отказов в выдаче Шенгена россиянам была одной из самых небольших в мире – лишь 1,5%. Таким образом, в сравнении с 2019 годом количество отказов в Шенгене российским соискателям увеличилось почти в 7 раз.
В общей сложности гражданам России в 2022 году было выдано почти 604 тыс. шенгенских виз, из которых 437,6 тыс – многократных (72%).
Количество мультивиз в сравнении с предыдущими двумя годами сократилось: в 2021 году их было 451,6 тыс., а в 2020 году – 499 тыс.
При этом в 2019 году консульства стран Шенгенской зоны оформили российским заявителям более 3,3 млн шенгенских мультивиз. Таким образом, по сравнению с доковидным периодом россияне стали получать шенгенские мультивизы в 7,5 раз реже.
/TOURBUS.RU
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