Губернатор Бали предлагает ввести квоты для иностранных туристов

Губернатор острова Бали Ваян Костер призвал ввести систему квот для иностранных туристов, предполагается, что ограничения на въезд будут действовать 100 лет, сообщают газета Detik и «Интерфаскс».

«На Бали участились случаи некультурного поведения со стороны иностранных туристов, большинство из них приехали из России. И мы не можем остановить этот процесс без применения каких-либо санкций, потому что Бали все-таки нацелен на возрождение туризма после пандемии коронавируса», — цитирует издание губернатора острова и провинции Ваяна Костера.

Поэтому губернатор считает необходимым ввести квоту для иностранных туристов на посещение Бали.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот на следующие 100 лет. Если мы оставим все как есть, то нас будут воспринимать как бюджетное направление, будут приезжать туристы с низким уровнем доходов и трат», — пояснил он.

Как отметил г-н Костер, механизм квотирования пока не определен, но есть вариант, при котором иностранцы должны будут регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд.

Ранее сообщаломь, что с начала года на Бали участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны иностранных туристов. В основном жалобы поступают на граждан России и Украины. За это время из Индонезии был депортирован 101 иностранец, среди них 27 русских.

Ограничение иностранного туризма на Бали, инициатором которого выступил губернатор острова Вайан Костер, не будет принято, так как власти Индонезии заинтересованы в росте числа туристов, считает между тем заместитель генерального директора туроператора «Пакс» Любовь Чучмаева.

«Это не первая инициатива губернатора Бали. Он неоднократно делал такие достаточно смелые заявления, но ни одно из них не было принято. По одной простой причине – сама страна очень заинтересована в росте турпотока, в том числе из России», – сообщила она в интервью RTN.

По мнению г-жи Чучмаевой, заявление губернатора не сможет повлиять на турпоток на остров.

«На эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны. Любой пиар в нашем деле хорош: черный, серый или вот такой. Понятно, что эти ограничения не примут. Государство нацелено на развитие туризма, в принципе, это основной доход страны.

Поэтому заявление смелое, но не несет под собой никаких реальных угроз интересу к данному направлению среди путешественников», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU





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