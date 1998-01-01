АТОР: Египетские отели готовы снижать цены в летнем сезоне

Летние туры в Египет в этом году будут дешевле зимних на 15-25%

Лето принято считать невысоким сезоном для Египта, и по этой причине египетские отельеры, как правило, снижают цены на этот период. Как рассказали в компании Space Travel, такая приятная для туристов традиция сохранится и в 2023 году, - сообщает АТОР.

Начиная со второй половины мая и по август включительно в отелях Египта наступит сезонное снижение цен, появятся специальные акции и предложения (СПО). По информации экспертов PAC Group, чаще всего СПО подразумевает апгрейд номеров, бесплатное проживание детей, трансферы, скидки на доп.услуги и другие сервисы.

Как напоминают в PAC Group, вопреки расхожим стереотипам, в Египте в мае и июне еще достаточно комфортно: нет сильной жары и очень низкая влажность. «При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето – высокий сезон», – подчеркивают в компании.

В пресс-службе туроператора «Интурист» пояснили, что до десятых чисел мая курортные гостиницы Египта работают с высокой загрузкой ввиду религиозных праздников и связанными с ними каникул как в Египте, так и в других мусульманских странах. Плюс к этому, большой поток туристов приезжает из РФ и ряда других стран СНГ, где отмечают майские праздники.

«После 10 мая весенний пик спроса на отдых как у местных туристов, так и россиян, заканчивается. Начиная с 11 мая, в отелях Египта начинается летнее снижение цен: скидки на размещение, в зависимости от отеля, составляют от 10% до 25%», – сообщили в «Интуристе».

По данным ANEX Tour, о снижении цен на летний сезон уже сообщили большинство отелей Египта: в среднем, сезонный дисконт составляет 10-15%.

Такой тренд подтверждают и в компании «Русский Экспресс»: туроператор получил от многих египетских отелей спецпредложения на летний сезон-2023, в том числе, со скидками на проживание.

Как добавляют в TEZ Tour, по отдельным объектам в июне скидки достигают до 60%, при этом не исключены и дополнительные спецпредложения ближе к дате заезда.

Так что турагентам и туристам туроператоры рекомендуют мониторить ситуацию, чтобы поймать самые выгодные цены.

По информации Pegas Touristik, сезонное снижение цен на размещение, согласно контрактам, уже заложено в расчет пакетных туров.

«Все акции отелей всегда учитываются в наших ценовых предложениях – автоматически в подборе тура», – сообщили и в «Интуристе». У туроператора «Русский Экспресс» также посчитаны скидки на летний период в программах с круизом по Нилу, опубликованных на сайте.

По оценкам участников туррынка, опрошенных АТОР, в сравнении с зимним сезоном летние туры в Египет, в зависимости от категории отеля и дат заезда, обойдутся на 15-25% дешевле.

/TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com