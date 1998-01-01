Туристов из крупнейших мегаполисов Китая позвали на берега Невы

Выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» проходят в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне в период с 4 по 8 мая. Мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с профессионалами индустрии гостеприимства Северной столицы.

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по туризму Северной столицы, участие представителей ведущих петербургских туроператоров, отелей, музеев, выставочных судоходных организаций и круизных компаний в роуд-шоу свидетельствует о готовности принимать китайских гостей и заинтересованности в возобновлении турпотока из этой страны. Коллеги из КНР со своей стороны также демонстрируют повышенное внимание к российскому направлению, что видно по беспрецедентной активности регистрирующихся на мероприятия туркомпаний.

Выбор городов для проведения роуд-шоу обусловлен тем, что мегаполисы обладают большой численностью платежеспособного населения и высоким уровнем спроса на международные туристские поездки.

«До пандемии Китай был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Сейчас крайне важно выстраивать новые отношения, укреплять взаимодействие между специалистами туристского рынка и рассказывать обо всем многообразии сферы гостеприимства Северной столицы. Убежден, партнеры в крупнейших городах Китая сформируют оригинальные предложения для своих клиентов», – заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, что в 2019 году Северную столицу посетила 951 тысяча граждан КНР – это примерно пятая часть всех иностранных туристов города. В 2023 году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая. Первая группа путешественников из этой страны побывала в Петербурге в феврале. Сейчас сфера гостеприимства нашего города готовится к постепенному возобновлению китайского турпотока. Прорабатываются варианты размещения, вопросы организации питания, создаются дополнительные инструкции и указатели на китайском языке. Аэропорт Пулково работает над развитием маршрутной сети прямых авиарейсов между Северной столицей и городами КНР. Две китайские авиакомпании уже восстановили авиасообщение с Петербургом.

Еще до начала пандемии контингент прибывающих в город на Неве гостей из Китая начал меняться: их требования к качеству сервиса и разнообразию объектов показа росли. Сейчас представителями сферы гостеприимства, планирующими работать с китайским рынком, обновляются программы маршрутов. Туроператоры расширяют линейки своих продуктов, чтобы представлять гостям разные варианты поездок, в том числе – совмещать путешествие в Петербург с турами в Москву и по «Серебряному ожерелью России».

Помимо классических программ в Северной столице, с которыми многие жители Китая уже знакомы, туристам также будут предлагаться к посещению ранее не столь известные им музеи, объекты новой туристской географии – например Кронштадт с музейно-историческим парком «Остров фортов».

Как добавили в пресс-службе, к началу высокого туристского сезона ожидается возобновление безвизового обмена для групповых туристов из КНР в рамках Межправительственного соглашения. Китай также находился в списке стран, граждане которых могли въехать в Россию по электронной визе. В настоящее время предполагается принятие федеральных решений по запуску этих механизмов.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга