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Росавиация сократит региональные рейсы из-за сокращения господдержки/ Air Moldova приостановила полеты/ FlyOne Armenia открыла рейсы из Еревана в Новосибирск

Росавиация сократит региональные рейсы из-за сокращения господдержки

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов, субсидируемых по постановлению правительства №1242, в связи с сокращением господдержки.

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально-значимых направлениях", — сообщила представитель ведомства «Интерфаксу».

Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети "исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок". В федеральном бюджете на этот год (а также на 2024 и 2025 гг.) на программу перевозок между регионами в обход Москвы было предусмотрено почти 9 млрд руб. По данным источника "Интерфакса" в отрасли, финансирование сокращено на 1,4 млрд руб.

Air Moldova приостановила полеты

Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила о приостановке всех полетов и прекращении продажи авиабилетов со 2 мая и планирует реструктуризацию.

"Сегодня Air Moldova направила в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании, которая представляет собой план действий, направленный на предотвращение банкротства авиакомпании, решение существующих проблем и получение инвестиций", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что инвесторы готовы вложить в Air Moldova около $50 млн. Эти инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот.

"Ускоренная реструктуризация позволит компании получать эти инвестиции для развития компании, чтобы в дальнейшем со временем окупились и существующие долги", — говорится в пресс-релизе.

Указано, что возобновление деятельности станет возможным в течение 3 дней после вынесения решения судом.

Вместе с тем, приостановке работы компании предшествовала массовая отменена рейсов Air Moldova в марте и апреле 2023 года, в том числе из-за технических проблем с самолетами.

FlyOne Armenia открыла прямые рейсы из Еревана в Новосибирск

Авиакомпания FlyOne Armenia начала осуществлять прямые полеты по маршруту Ереван-Новосибирск-Ереван, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по средам и пятницам. Первый полет был выполнен 3 мая.

В настоящее время полеты по этому маршруту выполняет также национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna два раза в неделю — по вторникам и пятницам. FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора. В настоящее время она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Кишинев, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Милан, Бейрут, Дубай и Тель-Авив.

/TOURBUS.RU