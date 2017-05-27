«Пакс» просит власти Индонезии отменить антиковидные правила въезда

Как сообщает сегодня РСТ, компания «Пакс» обратилась к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой отменить обязательное требование сертификата о вакцинации для въезжающих туристов. Эта страна остается фактически единственной из популярных туристических направлений, где сохраняются ковидные ограничения.

Как сообщила заместитель гендиректора туроператора Любовь Чучмаева, необходимость как можно скорее отменить сертификат назрела уже давно: «Весь мир это уже отменил, сейчас мы живем в другой реальности – ковид остался позади.

На днях ограничения сняли США, так что Индонезия остается в одиночестве со своими требованиями. И мы решились действовать».

Как подчеркнули в РСТ, год назад оператор уже выступал с инициативой включить Россию в список стран, граждане которых могут получать визу по прилете. Тогда решению вопроса посодействовали посольство, турофис Индонезии и крупнейшая принимающая компания остова Бали «Баунти Бали Турс».

«Коллеги из этой компании подтвердили, что индонезийские власти в аэропорту Денпасара приостановили проверку у туристов сертификатов о вакцинации, также не проверяют установку приложения Satu Sehat на телефоны.

Тем не менее, в официальных правилах эти требования сохраняются по сей день. Принимающий оператор регулярно получает жалобы от туристов из-за несоответствия правил въезда и реальной ситуации», – пояснила г-жа Чучмаева.

Как отметила эксперт, самой большой проблемой в этой ситуации остается требование о наличии сертификата при посадке на самолет – перевозчики обязаны соблюдать условия въезда в страну.

«Около месяца назад был случай, когда Emirates не пустили на борт наших туристов, которые «пропустили мимо ушей» это требование. Хотя в самой Индонезии на сертификат фактически закрыли глаза. А когда еще проверяли, то годился даже просроченный документ, то есть изначально это была просто формальность», – отметила она.

Любовь Чучмаева добавила, что из-за этого обязательного условия поток туристов в Индонезию из России в пять раз меньше, чем в другие страны Юго-Восточной Азии. К тому же в 2020 году большая часть населения России была привита, существует и большое количество людей, переболевших Covid-19 и имеющих иммунитет к вирусу. Эти и другие обстоятельства были изложены в письме послу Индонезии.

«Все это сильно тормозит запуск прямых рейсов, так как для авиакомпаний важно снять ограничения по условиям въезда для гарантированного пассажиропотока. Сейчас мы ведем переговоры о больших блоках мест на осенне-зимний сезон, но ни о каких прямых перелетах на Бали не может быть и речи, если существует хоть одно ковидное ограничение.

И если мы говорим о развитии направления, об увеличении турпотока из России, то прежде всего надо убрать все устаревшие антиковидные требования. Пока, к сожалению, туристы чаще выбирает для отдыха не Бали, а Таиланд и Малайзию», – подчеркнула представитель «Пакс».

/TOURBUS.RU