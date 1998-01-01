Погранслужба: В первом квартале россияне совершили 1,7 млн турпоездок за рубеж

По сравнению с прошлым годом выездной турпоток вырос почти на 47%

Граждане России с января по март совершили почти 3,7 млн поездок за рубеж со всеми целями, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую опубликовал «Интерфакс».

С января по март россияне совершили 1,7 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 37,5% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция – 398,6 тыс. поездок. Это на 70,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (233,7 тыс.).

На втором месте ОАЭ, куда россияне совершили 381,8 тыс. поездок (плюс 88%). Замыкает тройку лидеров Таиланд (317 тыс.).

В первую десятку также вошли Египет (217,5 тыс.), Армения (84,3 тыс.), Шри-Ланка (46 тыс.), Казахстан (38,2 тыс.), Мальдивы (34,6 тыс.), Узбекистан (33,8 тыс.), Индия (33,2 тыс

Как отмечает АТОР, «Если же говорить о туризме, то корректно сравнивать выездной поток по ключевым направлениям, по которым он имел или имеет сейчас преимущественно туристический характер – причем с привлечением статистики по прибытиям россиян статведомств зарубежных государств (в дополнение к статистике ФСБ)».

По оценкам аналитиков АТОР, в январе-марте 2019 года таких значимых направлений (с учетом труднодоступных ныне европейских и ряда американских) можно было выделить 45, и по ним тогда было совершено порядка 2,75 млн поездок преимущественно с туристическими целями.

В 2022 году количество ключевых туристических направлений было сведено к 20 основным странам, по ним россияне в январе-марте совершили 1,3 млн поездок.

В 2023 году список стран немного поменялся (одни ушли, другие добавились), но ключевых турнаправлений так же можно выделить 20 – и по ним в январе-марте было зафиксировано 2,47 млн поездок.

Таким образом, выездной турпоток из России в I квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на 90%, но все еще на 11% меньше, чем в том же квартале допандемийного 2019 года.

«В целом, почти все основные ключевые и массовые не-европейские рынки в январе-марте 2023 года показали очень значительный прирост – даже если сравнивать с доковидным временем. Этот «поворот на Восток» позволил отчасти компенсировать сузившийся выбор зарубежных направлений у россиян и фактическую потерю популярных до пандемии европейских рынков», - отмечают аналитики АТОР.

/TOURBUS.RU