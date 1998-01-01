Новости Первый рейс авиакомпании Royal Air Maroc Москва-Касабланка вылетел с полной загрузкой С июня авиакомпания планирует летать в Марокко уже три раза в неделю

Первый рейс авиакомпании Royal Air Maroc в Касабланку вылетел 3 мая из столичного аэропорта «Домодедово» с полной загрузкой. До конца мая полеты будут выполняться по средам и пятницам, билеты на ближайшие две недели также раскуплены, сообщила представитель перевозчика в России Наталья Устинович. С июня авиакомпания добавит третий рейс в неделю – по понедельникам, - сообщает RTN. Туроператоры также отмечают хороший спрос на Марокко. По словам руководителя профильного отдела компании «Ванд» Натальи Кириченко, оператор взял у марокканского перевозчика блоки мест на первом борту под групповой экскурсионный тур, который загрузился всего за две недели после анонса. «С учетом общего глобального дефицита перевозки предложение «выстрелило». Также мы взяли блоки мест на определенные летние даты, это экскурсионка и отдых на 11 дней, из которых шесть отведены на экскурсии по стране и пять – на отдых в Агадире. На Новый год блоки еще не подтвердили, ждем», – уточнила она. Оператор на лето исключает из программы пустыню, поездки туда возобновятся только с осени, к этому времени готовится насыщенная программа с размещением в шатрах. Летом обязательно показывают туристам Касабланку, Рабат, Танжер, «голубой город» Шефшауэн, Фес, Марракеш и Эс-Сувейру. «Это оптимальная программа и по погоде, по логистике, переезды между городами не бывают больше двух часов. Марокко очень интересное направление, в один приезд всего не посмотришь: тут есть океан, горные массивы, пустыня, Средиземное море, великолепная кухня и шопинг, еще и чудесное красное вино, которое марокканцев научили делать французы», – говорит Кириченко. По ее словам, запросы есть и на лето, и на осень, туристы интересуются даже путешествиями на Новый год. Как отметила руководитель отдела компании «Квинта тур» Надежда Сартова, на лето загрузка не очень высокая, все-таки в стране жарковато для путешествий, а вот с октября направление хорошо востребовано. «У нас осень уже бронируют, берут обычно от 7 до 10 дней. Предлагаем комбинированные экскурсионные программы по разным городам с показом древних столиц, парков, садов и мечетей. В основном, это индивидуальные программы или наши авторские туры в мини-группах», – рассказала она. Сейчас компания предлагает туры в Марокко с перелетами на рейсах Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines и других авиакомпаний. Эксперт напомнила, что марокканский перевозчик в последние два года уже не раз ставил и снимал рейсы из Москвы, поэтому оператор пока наблюдает за тем, как будет осуществляться новая полетная программа. Наталья Кириченко добавила, что стоимость туров на базе отелей 3* начинается от 148 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, в пакет на 12 дней включен перелет Royal Air Maroc, полупансион во время экскурсионной части поездки и отель с завтраками на отдыхе в Агадире. «По нынешним временам это недорого, попробуйте куда-нибудь улететь почти на две недели за 150 тысяч. В ту же Турцию на получится», – подчеркнула она. На ноябрь «Ванд» планирует ознакомительный тур в Марокко для турагентов, сейчас туроператор ждет подтверждения блока мест на рейсе марокканского перевозчика. Запланирована большая программа на 12 дней, в которой партнерам максимально покажут все возможности страны по приему туристов. /TOURBUS.RU

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