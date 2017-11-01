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ПАКС повезет туристов в Албанию через Кувейт и Черногорию

Туроператор анонсировал запуск пакетных туров в Албанию на рейсах Jazeera Airways

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор ПАКС, недавно объявивший о начале продаж турпакетов в Черногорию, анонсировал запуск пакетных туров в Албанию.

Программы по Албании строятся на той же перевозке, что и туры в Черногорию – блочный перелет на рейсах Jazeera Airways из Москвы в Тиват (Черногория) через Кувейт. Далее в – наземный трансфер из Черногории до албанских курортов. С авиакомпанией Jazeera Airways у туроператора эксклюзивный контракт на блоки мест.

Решение о формировании пакетных туров в Албанию в компании объяснили «потенциально хорошим спросом, который прогнозируют розничные партнеры туроператора, основываясь на соответствующих запросах своих туристов».

Старт полетной программы Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Кувейт намечен на 4 июня. Частота полетов – дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. В стоимость авиабилета уже включены бесплатные багаж весом до 30 кг и ручная кладь 7 кг (размеры 55x40x20). Дополнительно оплачивается только питание – 10 евро за сегмент .

По пути в Албанию, напомним, туристы ПАКС должны будут сделать 2 пересадки – в Кувейте и в Черногории. Из Тивата туристов заберет трансфер и доставит в Тирану.

Трансфер в Албанию в стоимость тура не входит. Время в пути из Тивата в Тирану составит около 5 часов. И далее – в зависимости от расстояния курорта от столицы.

В связи с тем, что в этом году Албания отменила летний безвиз для российских туристов, который вводился каждый год на период с 1 мая по 30 сентября, для въезда в страну теперь потребуется оформлять визу.

Заявление на визу в Албанию в 2023 году может быть подано только в электронном формате на портале https://e-visa.al/, личное присутствие заявителей не требуется.

Срок действия загранпаспорта для подачи на визу должен быть не менее 90 дней с момента предполагаемого выезда из Албании.

При этом оплатить визовый сбор можно будет только с банковской карты иностранного банка. Оплатить консульский сбор за визу банковскими картами, выпущенными в России, по техническим причинам невозможно. Заявитель может обратиться за помощью с оплатой к друзьям или родственникам, имеющим нужные карты, рассказали в ПАКС.

В ПАКС также сообщили, что сейчас решают вопрос с оплатой визового сбора через туроператора.

/TOURBUS.RU