Трое российских туристов арестованы за «неподобающее поведение» на Бали

Их обвиняют в том, что они танцевали в священном храме Пенгубенган

На индонезийском острове Бали арестовали троих российских туристов за танцы и неподобающее поведение в храме Пенгубенган, двое из них будут депортированы в РФ, сообщают газета Coconuts и «Интерфакс».

«Трое россиян, среди которых 35-летняя женщина, 37-летний мужчина и 29-летняя девушка, были арестованы сотрудниками иммиграционной службы в гостевом доме в Убуде за нарушение общественных норм в балийском храме Пенгубенган. Местные жители сообщили, что туристы посетили храм в неподобающей одежде и танцевали», — пишет издание.

По словам главы иммиграционной службы Сингараджи, 35-летняя женщина сняла шаль, в которой зашла на территорию храма, и стала танцевать. Ее муж снимал на видео. Третья туристка не имеет отношения к инциденту, поскольку пара позвала ее за компанию на экскурсию в балийский храм.

«Супруги будут депортированы из Индонезии 12 мая, а до тех пор они останутся под стражей», — пояснил он.

Как отмечает Coconuts, туристы уже принесли свои извинения жителям Бали и священнослужителям храма. Также они предложили свою помощь в распространении информации о многих священных местах на Бали.

Храм Пенгубенган входит в крупнейший религиозный комплекс на Бали Пура-Бесаких и находится на юго-западном склоне горы Агунг. По местным верованиям, именно сюда приходят боги принимать жертвоприношения и обсуждать земные дела.

Напомним, что ранее мы сообщали, что министерство юстиции и по правам человека Индонезии разместило на улицах острова Бали предупреждения на русском и английском языках для туристов о недопустимости нарушений закона.

В предупреждении сказано, что туристам запрещена какая-либо работа в Индонезии, а иностранный гражданин, проявляющий неуважение к действующему законодательству и нарушающий его, будет депортирован, и получит запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что в январе-марте Индонезия депортировала 56 иностранных туристов, включая 18 россиян. Также власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием.

Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали Ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.

В то же время газета The Jakarta Post сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.

Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

/TOURBUS.RU