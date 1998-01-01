Кыргызская Республика — страна-партнер РТФ «Путешествуй!»-2023

Форум «Путешествуй!» состоится 8-11 июня на ВДНХ

Кыргызская Республика — популярное туристическое направление в Центральной Азии, ежегодно страну с численностью населения 7 млн человек посещают более 3 млн туристов. Республика притягательна горными пейзажами, первозданной природой, самобытной кочевой культурой и богатыми традициями. А ещё — безвизовым режимом с 68 странами.

Кыргызская Республика стала страной-партнёром Третьего Российского туристического форума «Путешествуй!».

В рамках фестивальной программы страна представит свой туристический потенциал — путешественники узнают, где отдохнуть на побережье чудесного Иссык-Куля, как доехать до озера Сон-Куль, которое расположено на высоте более 3000 метров над уровнем моря, о диковинных водопадах и самых интересных местах в Тянь-Шанских горах.

А также о краснокнижных животных и растениях, исторических памятниках и стоянках неандертальцев. В стране можно найти место для пляжного отдыха, выбрать маршрут для пешего похода, попробовать рафтинг и каякинг, посетить термальные источники.

Кыргызская Республика имеет благоприятные природные условия для развития зимних видов туризма. Основные направление для зимнего отдыха сегодня — город Бишкек, Чуйская область и восточная часть Иссык-Кульской области. Однако в планах – перспективное развитие этого направления и расширение его географии.

Кроме этого, планируется создание рекреационных зон, строительство санаторных комплексов, развитие приключенческого и этнокультурного туризма.

Мастер-планы по развитию горнолыжных курортов и лечебно-оздоровительных комплексов реализуются Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской республике. Правительство страны проводит политику по привлечению иностранных инвесторов, упрощению процедур создания бизнеса и обеспечению предсказуемого бизнес-климата.

Проекты для российских инвесторов будут представлены на деловом форуме и выставке «Путешествуй!». В зоне делового общения на выставке можно будет получить информацию о предложениях и преференциях для российских предпринимателей при инвестициях в туристическую инфраструктуру Кыргызской Республики.

Страна-партнер — Кыргызская Республика.

Городом-партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область. Партнер деловой программы – МГИМО. Организационный партнер — «Кубань-Вино».

Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте или по адресу liubov.mordvintseva@roscongress.org.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org.