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04 мая
Кыргызская Республика — страна-партнер РТФ «Путешествуй!»-2023
Форум «Путешествуй!» состоится 8-11 июня на ВДНХ
Кыргызская Республика — популярное туристическое направление в Центральной Азии, ежегодно страну с численностью населения 7 млн человек посещают более 3 млн туристов. Республика притягательна горными пейзажами, первозданной природой, самобытной кочевой культурой и богатыми традициями. А ещё — безвизовым режимом с 68 странами.
Кыргызская Республика стала страной-партнёром Третьего Российского туристического форума «Путешествуй!».
В рамках фестивальной программы страна представит свой туристический потенциал — путешественники узнают, где отдохнуть на побережье чудесного Иссык-Куля, как доехать до озера Сон-Куль, которое расположено на высоте более 3000 метров над уровнем моря, о диковинных водопадах и самых интересных местах в Тянь-Шанских горах.
А также о краснокнижных животных и растениях, исторических памятниках и стоянках неандертальцев. В стране можно найти место для пляжного отдыха, выбрать маршрут для пешего похода, попробовать рафтинг и каякинг, посетить термальные источники.
Кыргызская Республика имеет благоприятные природные условия для развития зимних видов туризма. Основные направление для зимнего отдыха сегодня — город Бишкек, Чуйская область и восточная часть Иссык-Кульской области. Однако в планах – перспективное развитие этого направления и расширение его географии.
Кроме этого, планируется создание рекреационных зон, строительство санаторных комплексов, развитие приключенческого и этнокультурного туризма.
Мастер-планы по развитию горнолыжных курортов и лечебно-оздоровительных комплексов реализуются Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской республике. Правительство страны проводит политику по привлечению иностранных инвесторов, упрощению процедур создания бизнеса и обеспечению предсказуемого бизнес-климата.
Проекты для российских инвесторов будут представлены на деловом форуме и выставке «Путешествуй!». В зоне делового общения на выставке можно будет получить информацию о предложениях и преференциях для российских предпринимателей при инвестициях в туристическую инфраструктуру Кыргызской Республики.
Страна-партнер — Кыргызская Республика.
Городом-партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область. Партнер деловой программы – МГИМО. Организационный партнер — «Кубань-Вино».
Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте или по адресу liubov.mordvintseva@roscongress.org.
По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org.
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