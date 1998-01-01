Росавиация выдала новые допуски на полеты в Китай, ОАЭ, Шри-Ланку, Иран и Турцию

Cреди новых разрешений — рейсы «Аэрофлота» из Сочи в Дубай и Azur Air из Петербурга в Коломбо

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты в Китай, ОАЭ, Шри-Ланку, Иран и Турцию. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства, - сообщает RTN.

Так, авиакомпания Red Wings допущена до выполнения рейсов в Иран. Разрешенная частота полетов из Уфы в Тегеран – три раза в неделю, из Грозного и Казани в Тегеран – ежедневно.

Из Хабаровска в китайский город Гуанчжоу будет осуществлять полеты «ИрАэро» дважды в неделю.

Допуски на полеты в ОАЭ получили «Аэрофлот» – из Сочи в Дубай ежедневно и Red Wings – из Махачкалы в Абу-Даби также ежедневно.

На Шри-Ланку в Коломбо смогут летать самолеты авиакомпании Azur Air – из Санкт-Петербурга полеты будут выполняться четыре раза в неделю, а из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани и Уфы – один раз в неделю.

Также допуски по маршруту в Маттала из Москвы, Жуковского, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, уфы, Самары, Новосибирска и Красноярска с ежедневной частотой получила авиакомпания Red Wings.

К выполнению ежедневных рейсов в Турцию допущены авиакомпания «Россия» по маршруту Екатеринбург – Стамбул и Red Wings из Саратова в Анталью.

Также новые допуски на полеты в Казахстан получила авиакомпания «Азимут» – из Сочи в Атырау трижды в неделю, Red Wings – из Екатеринбурга в Уральск пять раз в неделю и NordStar – из Норильска в Астану дважды в неделю.

/TOURBUS.RU