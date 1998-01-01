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В первом квартале иностранный турпоток в Россию вырос на 17%

Погранслужба ФСБ России опубликовала статистику въезда в страну в январе-марте

Россию в первом квартале 2023 года посетили со всеми целями почти 3,3 млн иностранцев, из них около 68 тыс. с целью туризма, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую публикует «Интерфакс».

За три месяца 2023 года в Россию въехало 3,26 млн иностранцев, это на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 49% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Чаще всего Россию посещали граждане стран СНГ: первое место занял Узбекистан (818 тыс.), на втором – Казахстан (604,5 тыс.), замыкает тройку лидеров Таджикистан (516,4 тыс.). За ними следуют Киргизия (244,2 тыс.) и Абхазия (172,9 тыс.).

Также в первую десятку попали Армения (125,9 тыс.), Азербайджан (94,9 тыс.), Китай (84,2 тыс.), Белоруссия (67 тыс.) и Украина (55,5 тыс.).

Вторую десятку рейтинга стран по прибытиям в РФ открывает Турция (53,2 тыс.), за ней следуют Монголия (50,8 тыс.), Южная Осетия (34,9 тыс.), Молдова (26,1 тыс.), Филиппины (25,9 тыс.), Финляндия (23,7 тыс.), Индия (21,4 тыс.), Эстония (20,7 тыс.), Грузия (18,7 тыс.) и Литва (14,2 тыс.).

Интересно, что количество поездок в РФ из стран Балтии и Польши значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, въезд в РФ из Эстонии вырос вдвое, до 20,7 тыс., из Литвы на 42,5%, до 9,5 тыс., из Латвии на 31,7%, до 14,2 тыс., из Польши на 69,1%, до 9,3 тыс.

Всего в январе-марте Россию посетили 67,7 тыс. иностранных туристов, это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 85,6% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Турция стала абсолютным лидером по турпотоку в РФ, оттуда приехало 10 тыс. путешественников, это вдвое больше, чем в 2022 году. На втором месте не так давно открывшийся для турпоездок Китай, откуда приехали 6,2 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Германия (5 тыс., минус 23,7%).

В топ-5 также попали Туркмения, откуда приехали 4,7 тыс. путешественников (плюс 1086%) и Киргизия (4,5 тыс., плюс 830%).

В первую десятку по турпотоку в РФ также вошли Таджикистан (3,3 тыс.), Польша (2,3 тыс.), Иран (2 тыс.), Казахстан (1,9 тыс.) и Вьетнам (1,8 тыс.).

/TOURBUS.RU