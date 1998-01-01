Fun&Sun начал речные круизы под собственным брендом

Первый речной круиз в рамках совместного проекта туроператора Fun&Sun и компании «ВодоходЪ» – Fun&Sun Cruise – состоялся с 29 апреля по 1 мая.

Четырехпалубный теплоход Fun&Sun Cruise Нижний Новгород 4* отправился из Москвы в Тверь и обратно с полной загрузкой – на борту был 191 пассажир, - сообщает сегодня РСТ.

Fun&Sun в этом году впервые запустил речные круизы под собственным брендом. «ВодоходЪ» предоставил для программы современный теплоход, прошедший полную реновацию в 2019 году, круизная компания также обеспечивает пассажирам обслуживание на борту и экскурсионную программу. Fun&Sun отвечает за питание, организацию досуга на судне, а также реализацию круизов.

Как рассказал RTN генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов (на фото слева), при создании нового продукта был учтен опыт продажи туров в отели Fun&Sun. «Каждый год с нами путешествуют более полутора миллионов туристов, мы знаем, что они хотят новых впечатлений. Для тех, кто уже привык к поездкам с нашей помощью за границу и по России, мы предложили речные круизы в формате Fun&Sun Cruise. Уверен, их высоко оценят и новички в этом виде отдыха», – пояснил г-н Рубцов.

По его словам, Fun&Sun Cruise разрабатывался на основе формата семейного отдыха Fun&Sun Family, который туроператор не первый год предлагает в гостиничном бизнесе. На теплоходе работает детский клуб Toucan, открыта кофейня-кондитерская со свежей выпечкой, разработано авторское меню и насыщенная анимационная программа на весь день, есть настольные игры, мастер-классы и другие развлечения.

«Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с крупнейшим федеральным туроператором по созданию обновленного круизного продукта. Реализация проекта будет способствовать популяризации речных круизов за счет ресурса компании, которой доверяют свой отдых миллионы туристов», – подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский (на фото справа) на открытии навигации в Северном речном порту.

На летнюю навигацию запланированы круизы по наиболее интересным маршрутам, причем речь идет не только о городах Золотого кольца, Казани и Нижнем Новгороде. Туристы увидят также Болгар, Тетюши, Свияжск, Мандроги, Валаам, Кижи. Всего круизы Fun&Sun охватят 44 российских города, продолжительность маршрутов составляет от 2 до 12 ночей.

«В каждом из городов побываем в лучшее для их посещения время. Например, весной идем в Тверь, Мышкин, Углич, Ярославль, Казань. Летом, когда начнется период белых ночей, пойдем в Санкт-Петербург, на Кижи и Валаам, в сентябре заглянем в Астрахань, где как раз будут цвести лотосы», – уточнил Владимир Рубцов.

По его словам, сейчас спрос на Fun&Sun Cruise довольно активный, глубина продаж достигает сентября. Стоимость коротких маршрутов стартует от 19 тысяч рублей с человека, продолжительных в пик сезона – от 50 тысяч. Эксперт считает цену привлекательной, учитывая среднюю стоимость поездки по России и за границу. Тем более в круизный пакет включены трехразовое питание, напитки, анимационная и экскурсионная программы.

«В обычной «наземной» поездке за аналогичное предложение пришлось бы заплатить по отдельности намного больше», – отметил он.

/TOURBUS.RU





Фoтo: RTN