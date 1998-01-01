Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
03 мая
49-я серия воркшопов «Турбизнес» успешно завершена!

Весенняя серия региональных мероприятий «Турбизнес» прошла в 18 городах России и СНГ


 

Весенний сезон деловых встреч «Турбизнес» стартовал в середине марта в Краснодаре, а завершился спустя месяц в Москве. За это время компании-участники посетили города Юга России, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Калининград, Минск, Санкт-Петербург и Москву. Всего весенняя программа воркшопов охватила 18 городов в России и Беларуси, было проведено около 150 презентация и мастер-классов.

 

По словам руководителя отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмилы Сивовой, «весенние профессиональные мероприятия продемонстрировали заметный рост активности агентств во всех регионах России. Причем, одинаково высокий интерес посетители проявляли и к операторским программам по России, и к зарубежным пляжным направлениям, и к отелям в разных городах России, и к речным круизам, и оздоровительному туризму.

По отзывам наших гостей живые встречи в рамках воркшопов – важны, эффективны и незаменимы!».

 

 

Как и прежде, главные акценты участников делались на внутренний туризм. Большинство проведенных презентаций были посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Северо-Западу России и Карелии, Поволжью, Сочи, Краснодарскому краю, Северному Кавказу, Кавмиводам, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму.

  

Как отмечает Людмила Сивова, «Впереди юбилейная 50-я осенняя серия воркшоп «Турбизнес». Она включает в себя девять роудшоу в 25 городах России, а также в Беларуси, Армении и Казахстане. География проведения очень обширная – от Архангельска на севере – до Еревана на юге, от Петербурга на северо-западе – до Красноярска на востоке страны. При раннем бронировании участия – мы обещаем специальные скидки».

Календарь 50-й юбилейной осенней серии региональных воркшопов «Турбизнес» 

 

 

 

А вот что говорят участники и посетители воркшопов «Турбизнес»:

Ольга СТРЕЛЕЦ, генерал ней директор агентства «Стрелец» (Ростов-на-Дону)

- Воркшоп «Турбизнес» - это, как всегда, амечательное мероприятие, очень много полезной информации для работы. Мне были особенно интересны предложения по России, курортам Краснодарского края и Карелии. Наши основные направления на лето - Сочи, Адыгея и, надеюсь, другие регионы России.

 

Юлия ДЕРЯБИНА, менеджер агентства «Реноме Тур» (Самара):

- У наших клиентов наиболее востребованы направления Байкал, Карелия. Естественно море - в первую очередь Абхазия. В этом году будем осваивать Узбекистан.

В предстоящем летнем сезоне все больше будем заменять зарубежный отдых российским. У нас в стране много достойных мест и отелей.

 

Ольга СЕМЯННИКОВА, директор агентства «Отдых-Тур» (Тюмень): 

- Я на 99% и раньше, и сейчас работаю с Россией. Основные направления - это Санкт-Петербург плюс круизы, Казань плюс круизы. И отдых - везде, где возможно. Главной проблемой считаю - уход туристов в прямые бронирования, потому что очень многие отели дают на своих сайтах дополнительные скидки.

И конечно проблема с доставкой на курорты Юга России. Не все туристы готовы ехать по 9 часов на «Ласточке». Тем не менее, уверена мы выполним намеченные на лето планы на 120%!

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 