Новости 49-я серия воркшопов «Турбизнес» успешно завершена! Весенняя серия региональных мероприятий «Турбизнес» прошла в 18 городах России и СНГ

Весенний сезон деловых встреч «Турбизнес» стартовал в середине марта в Краснодаре, а завершился спустя месяц в Москве. За это время компании-участники посетили города Юга России, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Калининград, Минск, Санкт-Петербург и Москву. Всего весенняя программа воркшопов охватила 18 городов в России и Беларуси, было проведено около 150 презентация и мастер-классов. По словам руководителя отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмилы Сивовой, «весенние профессиональные мероприятия продемонстрировали заметный рост активности агентств во всех регионах России. Причем, одинаково высокий интерес посетители проявляли и к операторским программам по России, и к зарубежным пляжным направлениям, и к отелям в разных городах России, и к речным круизам, и оздоровительному туризму. По отзывам наших гостей живые встречи в рамках воркшопов – важны, эффективны и незаменимы!». Как и прежде, главные акценты участников делались на внутренний туризм. Большинство проведенных презентаций были посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Северо-Западу России и Карелии, Поволжью, Сочи, Краснодарскому краю, Северному Кавказу, Кавмиводам, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму. Как отмечает Людмила Сивова, «Впереди юбилейная 50-я осенняя серия воркшоп «Турбизнес». Она включает в себя девять роудшоу в 25 городах России, а также в Беларуси, Армении и Казахстане. География проведения очень обширная – от Архангельска на севере – до Еревана на юге, от Петербурга на северо-западе – до Красноярска на востоке страны. При раннем бронировании участия – мы обещаем специальные скидки». Календарь 50-й юбилейной осенней серии региональных воркшопов «Турбизнес» А вот что говорят участники и посетители воркшопов «Турбизнес»: Ольга СТРЕЛЕЦ, генерал ней директор агентства «Стрелец» (Ростов-на-Дону) - Воркшоп «Турбизнес» - это, как всегда, амечательное мероприятие, очень много полезной информации для работы. Мне были особенно интересны предложения по России, курортам Краснодарского края и Карелии. Наши основные направления на лето - Сочи, Адыгея и, надеюсь, другие регионы России. Юлия ДЕРЯБИНА, менеджер агентства «Реноме Тур» (Самара): - У наших клиентов наиболее востребованы направления Байкал, Карелия. Естественно море - в первую очередь Абхазия. В этом году будем осваивать Узбекистан. В предстоящем летнем сезоне все больше будем заменять зарубежный отдых российским. У нас в стране много достойных мест и отелей. Ольга СЕМЯННИКОВА, директор агентства «Отдых-Тур» (Тюмень): - Я на 99% и раньше, и сейчас работаю с Россией. Основные направления - это Санкт-Петербург плюс круизы, Казань плюс круизы. И отдых - везде, где возможно. Главной проблемой считаю - уход туристов в прямые бронирования, потому что очень многие отели дают на своих сайтах дополнительные скидки. И конечно проблема с доставкой на курорты Юга России. Не все туристы готовы ехать по 9 часов на «Ласточке». Тем не менее, уверена мы выполним намеченные на лето планы на 120%! /TOURBUS.RU

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