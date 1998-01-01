Royal Air Maroc начал сегодня рейсы из Москвы в Касабланку

«Интурист» и Space Travel уже начали продажу туров на новых рейсах

Как сообщает АТОР, сегодня в московском аэропорту Домодедово приземлился первый после длительного перерыва прямой рейс Royal Air Maroc из Касабланки. Авиасообщение между Марокко и Россией наконец-то восстановлено – после перерыва в целый год. До этого, впрочем, оно также прекращалось на время пандемии.

Теперь рейсы будут выполняться на регулярной основе с периодичностью два раза в неделю по средам и пятницам.

Согласно расписанию на сайте авиаперевозчика, из Москвы самолет будет вылетать в 7:35, прибывать в Касабланку – в 11:50 местного времени. Время в пути 6 часов 15 минут. Разница во времени – 2 часа. Линию обслуживает Boeing 737-800.

В системе авиакомпании билеты доступны для покупки до конца апреля 2024 года.

Стоимость перелета в одну сторону на одного человека начинается от 24 тыс. руб., но это если приобретать билеты за несколько месяцев.

Перелет туда-обратно в середине июня обойдется в 96,5 тыс. рублей на одного.

Для сравнения, билеты на Pegasus Airlines с длительной (21 час) пересадкой в Стамбуле будут стоить в 2 раза дешевле – 47,7 тыс. рублей.

Вместе с тем, туроператоры, которых опросил АТОР, пока не спешат открывать новые программы в Марокко. А если и будут предлагать туры, то, в основном, индивидуальные. «По индивидуальным запросам, конечно будем продавать. Как туры, так и авиабилеты», – говорят представители Fun&Sun.

Другие компании пока только присматриваются к этому направлению.«Марокко у нас пока нет, возможно в рамках GDS-пакетирования предложения будут, но позже», – рассказали в ANEX Tour.

Эксперты из других компаний объяснили, что после длительного перерыва и многократных безуспешных попыток восстановить прямое авиасообщение между Россией и Марокко в 2022 году туроператоры прежде хотят удостовериться, что полетная программа не ограничится одним «презентационным» рейсом и Royal Air Maroc действительно продолжит успешное выполнение регулярных полетов.

Но некоторые представители туристического бизнеса смотрят в будущее с большим оптимизмом. Например, уже есть пакетные туры в Марокко в продаже у «Интуриста».

С первого дня начала полетов, то есть с 3 мая, туры в Марокко предлагает Space Travel.

Стоимость такого тура в мае начинается от $2,7 тыс. на 6 ночей в отель Mazagan beach & Golf Resort 5* с завтраками. Отель располагается в часе езды от Касабланки.

Также туроператор готов под запрос организовать индивидуальные и групповые туры любой сложности. Но в компании говорят, что пока речь скорее идет о единичных заявках.

«Марокко – не массовое направление и вряд ли будет таким, так как больше подходит для экскурсионных программ», – подтверждает и директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Вместе с тем, появление рейса в Касабланку туроператоры приветствуют, так как именно из этого города в большинстве случаем стартуют все экскурсионные маршруты по Марокко.

Хотя и дополнительные провозные мощности на направлении, например, рейсы «Аэрофлота», имели бы благотворное влияние на развитие туризма. Так как одна из больших проблем туров в Марокко сегодня – их высокая стоимость, - заключили в АТОР.

/TOURBUS.RU