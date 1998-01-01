Министр экономического развития: Отели летом подорожают в среднем на 8%

Средний рост стоимости проживания в отелях России летом составит 8%, динамика роста цен сильно различается по регионам, сообщил вчера министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

"В целом по статистике рост стоимости проживания в отелях 3-5 звезд — порядка 8%. Это цифры марта этого года к марту прошлого. Если мы берем данные публичных платформ, средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле этого года составит чуть больше 4,7 тыс. рублей, и это также на 8% больше, чем год назад. Данные статистики и платформ в среднем совпадают", — расссказал он на совещании президента с членами правительства.

Министр подчеркнул, что динамика цен сильно отличается по регионам.

"В сегменте 3 звезды рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану – регионах, которые активно привлекают туристов. Рост цен на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда – примерно в диапазоне 6-8%.

При этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным причинам. И ниже прошлого года у нас цены в Сибири – в Алтайском крае", — пояснил Решетников.

По его словах, в отелях 4-5 звезд рост цен в среднем составляет 15%. "Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России, что дает повышенный спрос на 4-5 звезд", — сказал министр.

Он подчеркнул, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принятого в прошлом году.

Число постояльцев российских отелей выросло в первом квартале 2023 года на 20%, что свидетельствует о продолжающемся росте внутреннего туризма, сообщил также глава Минэкономразвития РФ.

"У нас за прошлый год туристических поездок стало на 4 млн больше. И это несмотря на ограничения по аэропортам юга. И вот предварительные данные по первому кварталу тоже показывают, что на 20% увеличилось число размещенных в гостиницах.

То есть этот рост продолжается, причем цифры убедительные", — сказал он на совещании.

По словам министра, число номеров в классифицированных отелях выросло за прошлый год на 10%, до 770 тыс., а в этом году к ним добавились еще почти 20 тыс. номеров.

"Я напомню, что это связано с введенным запретом на оказание гостиничных услуг без классификации. Номерной фонд активно "выходит из тени" и классифицируется. Одновременно с этим растет ввод и новых номеров. По прошлому году мы оцениваем этот показатель в 11 тыс. номеров, что практически в два раза больше, чем в среднем за последние 5 лет", — сказал министр.

По его словам, рост инвестиций в туризм в прошлом году составил 14% по сравнению с 2021 годом. Бизнес активно не только инвестирует, но и выкупает активы при уходе иностранных компаний и формирует национальные гостиничные сети.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает роста турпотока не менее чем на 5% или 7 млн человек. Из них половина, по прогнозу ведомства, будут жить в гостиницах. По словам г-на Решетникова, ключевую роль в динамике цен на проживание в отелях играет повышенный внутренний спрос на фоне дефицита номерного фонда.

/TOURBUS.RU