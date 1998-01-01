AZUR air рассказал о летних планах

Этим летом перевозчик будет выполнять до 130 рейсов в неделю по популярным зарубежным туристическим направлениям

Авиакомпания AZUR air в летнем сезоне 2023 года будет выполнять чартерные рейсы за рубеж из 11 городов России от Москвы до Владивостока. Полетные программы для российских туристов сформированы в Египет, Турцию и Таиланд. В пиковый период запланировано до 130 рейсов в неделю, - сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании.

Так, планируются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые широко популярны у российских туристов в этом сезоне. Летом 2022 года полетные программы в Египет не выполнялись.

На первом этапе AZUR air будет летать в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

Рейсы в Анталию первоначально будут запущены из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары планируется полетная программа в Даламан. Кроме того, на этот курорт юго-западного побережья Турции будут выполняться рейсы из Екатеринбурга.

Для жителей Сибири и Дальнего Востока продолжится активная полетная программа в Таиланд: на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

В зависимости от направления вылеты планируются с частотой один раз в десять дней, несколько раз в неделю или ежедневно. Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров.

Новинкой летнего сезона 2023 года станут рейсы в Анталью на самолете Black Jet – уникальном лайнере с салоном бизнес-класса. Летом 2022 года Black Jet выполнял только рейсы в Бодрум, а в текущем сезоне полетит из Москвы и в Бодрум, и в Анталию.

Туристические пакеты с перелетом в бизнес-классе уже доступны у туроператоров. Кроме того, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании azurair.ru.

Как напомнили нам в пресс-службе, АZUR air является лидирующей чартерной авиакомпанией Европы 2020 и 2021 гг. и лидирующей чартерной авиакомпанией мира 2020 г. по версии международной туристической премии World Travel Awards. Первый полет под брендом AZUR air состоялся в декабре 2014 г.

Компания выполняет перевозки по международным и внутрироссийским направлениям в интересах нескольких крупных российских туроператоров. Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК 2020 г.

/TOURBUS.RU