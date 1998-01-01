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Туристам не хватает авиабилетов на Чукотку

Президент РСТ просит Росавиацию решить проблему дефицита авиабилетов на Чукотку в высокий сезон

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский обратился к заместителю главы Росавиации Владимиру Потешкину в связи с дефицитом авиабилетов на Чукотку в высокий сезон. Как отмечается в письме, перевозки не хватает и местным жителям, и туристам.

РСТ предлагает регулятору увеличить количество рейсов на популярных туристических направлениях Чукотского автономного округа, а также проработать вопросы заблаговременного бронирования авиабилетов и справедливого распределения провозных мощностей между всеми заинтересованными участниками туриндустрии.

Как сказано в письме, российские туроператоры по внутреннему туризму, предлагающие туристам посещение Чукотки, сталкиваются с серьезными трудностями в связи с постоянным дефицитом авиабилетов на внутрирегиональные рейсы «Чукотавиа». У местного населения такие же проблемы.

«Авиакомпания открывает продажу на рейсы за несколько месяцев и ведет их на собственном сайте через уполномоченное агентство «АТА Чукотки», а также в кассах окружных муниципальных образований. В итоге все билеты на летний сезон выкупаются в течение 10-20 минут с момента открытия продаж», – говорится в обращении РСТ.

В нем подчеркивается, что в отдаленных арктических регионах туристический сезон очень короткий, буквально 3,5 месяца в году. Глубина продажи туров на таких сложных направлениях достигает года.

Туроператорам очень важно гарантировать своим клиентам предоставление всех услуг, включая внутренние перелеты, которые составляют важную часть турпакета из-за труднодоступности территорий.

«По нашим оценкам, в настоящий момент спрос на авиаперевозку в летние месяцы высокого сезона значительно превышает предложение. И это является сдерживающим фактором для продвижения Чукотки как полноценного и массового туристического направления», – утверждается в письме РСТ.

При этом у туроператоров есть уверенность, что весь объем согласованных дополнительных провозных мощностей в высокий туристический сезон можно было бы заполнить туристами, - сообщает RTN.

/TOURBUS.RU

Фото: zastavok.net