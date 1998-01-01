АТОР: В первом квартале российский турпоток в Турцию превысил доковидные показатели на 142%

Как сообщает АТОР, российские туристы поставили исторический рекорд по количеству прибытий в Турцию по итогам I квартала 2023 года, превысив доковидные объемы – причем как в целом по въезду в эту страну, так и в каждом из 4-х основных туристических регионов.

Согласно опубликованным сегодня данным министерства культуры и туризма Турции, за первые три месяца 2023 года в стране зафиксировали 6 212 109 визитов иностранцев. Это на 26,7% больше, чем за тот же период 2022 года, но все еще на 9,4% меньше, чем было в январе-марте рекордного для Турции доковидного 2019 года.

В январе-марте 2023 года лидерами по количеству туристических прибытий в Турцию стала Россия, у нее первое место среди всех въездных рынков: 772 681 визит (за Россией идут Болгария и Германия).

По сравнению с тем же периодом 2022 года прирост российского турпотока более чем двукратный: +114%. А по сравнению с доковидным временем он еще больше: +142% к I кварталу 2019 года, это исторический рекорд для российского туризма в Турции.

Последний факт (значительное превышение не только прошлогодних, но и доковидных показателей), как подчеркивают эксперты Аналитической службы АТОР, говорит не только о возросшей доле Турции в структуре выездного потока из РФ (за счет закрытия многих альтернативных направлений), но и о формировании устойчивого спроса на Турцию в зимнем сезоне и межсезонье.

Турпоток из РФ в Турцию в I квартале 2023 года распределился так: в январе – 279 818 прибытий (+108,5% к январю 2022 года), в феврале – 227 695 визитов (+103% к февралю 2022 г.), в марте – 265 168 визитов (+ 131,8% к марту 2022 года).

В каждом из регионов Турции, принимавших россиян в январе марте 2023 года, турпоток из РФ установил исторический рекорд: столько граждан РФ сюда еще не приезжали даже до пандемии.

Из общего российского турпотока за I квартал 2023 года почти две трети поездок (64,2%) пришлись на Стамбул: 496 129 визитов граждан РФ (182 018 в январе, 149 906 в феврале и 164 205 визитов в марте). Это на 92,3% больше, чем за тот же период 2022 года и на 206% больше, чем в январе-марте 2019 года, исторический рекорд.

Анталья приняла 27,6% всего российского турпотока в I квартале: 213 101 поездка (71 752 в январе, 60 322 в феврале и 81 027 в марте). Напомним, это тоже исторический рекорд: на 146% больше, чем в январе-марте 2022 года и на 56% больше, чем в том же периоде доковидного 2019 года.

На долю провинции Измир пришлось 0,55% российского турпотока в I квартале 2023 года: 4 218 туристов (1 268 визитов из России в январе, 1 500 в феврале и 1450 – в марте). Это на 946% больше, чем в том же периоде 2022 года (403) и на 359,5% больше, чем за январь-март 2019 года (918).

Курортная провинция Мугла (Муула) приняла 0,14% россиян от общего количества за первый квартал 2023 года: 1 076 туристов в январе-марте (454 в январе, 365 в феврале и 257 в марте). Несмотря на кажущиеся незначимыми абсолютные цифра рост в процентном отношении очень внушительный: на 289% больше, чем за тот же период 2022 года (274) и на 835% больше, чем в I квартале 2019 года (114).

Еще 7,5% визитов россиян (58 157) пришлись на другие пункты въезда в Турцию, но они, за редким исключением, не носили туристический характер (экипажи судов в морских портах, въезд на авто из Грузии через наземные пункты пропуска, поездки атомщиков на АЭС «Аккую» через аэропорт Аданы и др.).

/TOURBUS.RU