Визовый центр Франции ввел онлайн-предоплату сервисного сбора

Это сделано для борьбы с ботами и посредниками, занимающими слоты для перепродажи

Как сообщает РСТ, накануне старта высокого сезона визовый центр Франции ввел онлайн-предоплату сервисного сбора при оформлении записи на подачу документов.

Как рассказали эксперты, сделано это было для борьбы с ботами и посредниками, которые обычно занимали слоты для перепродажи. Туристы тоже могли записаться и не прийти, тогда время подачи просто пропадало, а желающих много. Теперь люди будут более осмысленно записываться на прием.

По словам экспертов, французы выдают шенгенские визы без проблем, в том числе длительные – на 3-5 лет. Правда, при условии, что подобные визы заявитель до этого уже получал. В этом смысле они практически сохранили прежний подход к запросам россиян. Единственное, в последний месяц удлинились сроки рассмотрения, сейчас это занимает где-то три недели. А зимой выдавали за 4-5 дней.

Стоимость сбора за французский шенген осталась прежней – 35,5 евро в рублях по курсу на момент записи.

Как сообщает РСТ, Испания остается одним из наиболее «суровых» шенгенских направлений: визы дает максимум на три месяца, причем даже владельцам недвижимости. Часто – только на даты поездки. Но сроки оформления короче, чем у французов – 10-11 календарных дней.

Консульство Италии также выдает в основном короткие визы, но может оформить и на три месяца, и на полгода. Но эксперты не рекомендуют рассчитывать на длительную итальянскую визу. Также итальянцы официально объявили, что принимают документы как минимум за три недели до выезда – и рассматривают их практически весь этот срок».

По этим трем странам отказов практически не бывает. А если и отказывают, то по причине грубых ошибок в документах.

А вот консульство Греции по-прежнему часто отказывает россиянам в визах, несмотря на предстоящий пляжный сезон. Кроме того, визы выдаются на короткие сроки. И, к тому же, только греческое консульство требует от россиян подтверждения полной оплаты отелей и авиабилетов.

На подачу документов в консульство Хорватии практически невозможно записаться после того, как они отменили аккредитацию операторов. На сайте поймать слоты крайне сложно, также сократили их количество. Операторы все чаще переориентируют туристов на другие страны.

В компании ICS Travel Group сообщили, что даты записи на подачу документов для поездки в Италию начинают «уходить» вперед, что, по всей видимости, связано с увеличением количества желающих получить шенген.

«По Испания и Франции все еще существуют сложности с записью, но срок оформления выдерживают в пределах двух недель. По Греции и Венгрии оформление визовых разрешений занимает около трех недель, проблем с записью нет», – сказала директор по развитию Оксана Волканова.

Эксперты отмечают, что некоторые россияне, желающие отдохнуть в Италии, решают изначально не заморачиваться с визовым центром страны, а сразу подают документы французам.

Вылетают во Францию и уже оттуда едут на курорты Италии. Пользуются тем, что так проще получить мультивизу на более продолжительный срок.

/TOURBUS.RU