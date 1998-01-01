Россия и Турция договорились об увеличении числа рейсов этим летом

Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок в текущем летнем сезоне, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам.

Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето 2023", — сказал представитель ведомства, которого цитирует «Интерфакс».

Таким образом, общее число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тыс. Увеличение числа рейсов, согласованных для турецких авиакомпаний, коснулось ряда направлений, отметил представитель министерства. Еженедельно по маршруту Анталья — Саратов будет совершаться 7 рейсов, по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва — по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья -Екатеринбург. Как сообщалось ранее , 27 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание туристических связей между странами, увеличение объема двусторонних перевозок.

Как мы сообщали ранее, по данным сети агентств «Магазин горящих путевок», средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20% – с 167 тыс. рублей до 130 тыс. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тыс. вместо 275 тыс.

Снижение цен, как отметили в МГП, заметно оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, и на эти направления в общем объеме приходилось по 23% и 22%, соответственно, то сейчас Турция начала вырываться вперед: соотношение составляет уже 34% против 27%.

«На это влияет и снижение цен на турецком направлении, но, прежде всего, сезонность. В это время Турция традиционно начинает теснить Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, наращивая свою долю.

Но если бы цены были снижены раньше, доля была бы сейчас гораздо больше», – отметил в этой связи Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон»

/TOURBUS.RU