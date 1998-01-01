Россия — на первом месте по посещению Южной Кореи среди европейских стран

Власти Кореи ожидают, что турпоток из России в этом году превысит допандемийный 2019 год

Южная Корея открывает летний туристический сезон. В стране прогнозируют, что турпоток из России в этом году превысит допандемийный 2019 год, сообщили в московском представительстве Национальной организации туризма Кореи (НОТК), которое цитирует «Интерфакс».

"В 2019 году страну посетили более 340 тыс. россиян, однако во время пандемии произошел существенный спад из-за введения антиковидных ограничений. С 2022 года, когда приехали 55-60 тыс., отмечается стабильный рост турпотока из России в Корею.

Сейчас мы уже почти вернулись к допандейминому уровню. По прогнозам на 2023 год показатели будут даже выше, чем в 2019", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в НОТК, россияне активно посещают Южную Корею и в невысокий туристический сезон. Так, с января по апрель 2023 года Россия занимает первое место по турпотоку среди стран Европы.

Летом россияне чаще всего интересуются в Южной Корее пляжным и экскурсионным отдыхом в Сеуле, Пусане, провинции Канвондо с множеством пляжей и на острове Чеджу.

Власти Кореи в октябре отменили все ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса, ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации туристам не нужны. Перед поездкой в Корею россиянам нужно получить электронное разрешение на въезд — K-ETA. Стоимость К-ETA составляет 10 тыс. корейских вон (около 600 рублей по текущему курсу).

Прямых рейсов в Южную Корею из России нет, добраться можно со стыковкой в городах Китая, Ташкенте или Бангкоке.

Как сообщил ранее АТОР, Министерство культуры, спорта и туризма и соответствующие государственные агентства Южной Кореи утвердили шестой Генеральный план развития туризма, разработанный для возрождения пострадавшей от пандемии индустрии туризма с 2023 по 2027 год.

По сообщениям корейских СМИ, пятилетний план направлен на привлечение к 2027 году 30 млн туристов и получение дохода от туризма в размере трех млрд долларов. Заявленный турпоток на 70% больше, чем было в самом успешном для корейского туризма 2019 году (17,5 млн туристов).

Правительство также объявило 2023 и 2024 годы «Годами посещения Кореи», в связи с чем планируется провести сотни мероприятий, включая концерты с участием звезд K-Pop, фестиваль One-Asia и Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года в Канвоне.

Для достижения амбициозных целей южнокорейские власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт иностранных гостей – от въезда до выезда из Кореи.

K-ETA призвана ускорить и облегчить процесс въезда путешественников, но по факту эта система вызывает жалобы и неоднозначную реакцию путешественников из-за процесса одобрения их заявлений. В этой связи анонсированы, в том числе, изменения в процессе рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в Южную Корею в рамках групповых туров.

/TOURBUS.RU