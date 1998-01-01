Этим летом ANEX Tour полетит за рубеж из 22 городов России

Полетная программа туроператора ANEX Tour за рубеж летом 2023 года будет выполняться из 22 городов России, в лидерах по объемам – Турция и ОАЭ, сообщил журналистам директор департамента дистрибуции и коммуникации ANEX Tour Россия Константин Гулевич, которого цитирует «Интерфакс».

Турция, по данным туроператора, останется бесспорным лидером среди самых популярных направлений у российских туристов в предстоящем летнем сезоне. В связи с этим полетная программа на турецкие курорты расширяется. Как и прежде, самолеты будут вылетать из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Омска, Перми, Челябинска, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Минеральных Вод.

В этом сезоне добавляются вылеты из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Сочи и Ставрополя.

Как отметил Гулевич, в этом сезоне туроператор впервые начал работать со Стамбулом в рамках собственной чартерной программы.

Он добавил, что за лето туроператор планирует отправить в Турцию столько же туристов, сколько в 2022 году — около 800 тыс. И, возможно, даже увеличить объем за счет регулярной перевозки, наземного обслуживания и стамбульской чартерной программы.

"Турция сейчас – самый объемный рынок выездного туризма из России. Период с апреля по май традиционно является неким затишьем. И проседание спроса не больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Та емкость спроса, которая в постпандемийный период сформировалась, она плюс-минус одинаковая и в это время", — отметил эксперт.

"Конечно, все подорожало. И не будет таких цен, какие были в 2017-2019 годах, но плюс-минус к 2021 году стоимость не сильно отличается. Выбрать тур можно. Операторы с учетом роста цен на перевозку, проживание, валютных скачков, стараются в любом случае давать доступные предложения", — добавил г-н Гулевич.

Вторым популярным направлением остаются Объединённые Арабские Эмираты, к которым может присоединиться Египет. Расширение полетов в эту страну в настоящее время обсуждается.

"По Египту мы ведем переговоры. Мы хотели бы летать в Египет из Москвы и максимального количества регионов. Надеюсь, что вопрос будет решен положительно в ближайшее время. Пока на летние месяцы есть рейсы только из Минеральных вод", — пояснил Гулевич.

По его словам, у Египта есть хорошие шансы если не обогнать ОАЭ по потоку, то хотя бы выйти на тот же объем.

В ОАЭ туристы полетят из девяти городов России на блоках мест авиакомпании Flydubai, с 9 мая стартуют полеты на блоках авиакомпании Emirates из Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди других популярных направлений – Таиланд. Полетная программа выполняется из Москвы в Паттайю, а из городов Сибири и Дальнего Востока в мае будут поставлены дополнительные рейсы.

В Казахстан будут осуществляться прямые вылеты из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Туда ANEX Tour полетит на бортах компании Red Wings.

Продлена также программа полетов на Кубу на все лето, включающая рейсы на Варадеро трижды в неделю.

На Шри-Ланку ANEX Tour будет отправлять туристов только из Москвы дважды в неделю. Аэропорт прилета — Хамбантота, который находится на восточном побережье. Курорты этой части страны наиболее востребованы в летний сезон.

Как подчеркнул г-н Гулевич, благодаря климатическим различиям на разных побережьях острова Шри-Ланка в полной мере является круглогодичным направлением, доступным для российских туристов и летом.

/TOURBUS.RU