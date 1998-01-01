Эксперты: Турецкие отели начинают давать скидки и снижать цены

Многие отели в Турции начали снижать цены и давать скидки на размещение. Об этом сообщает сегодня RTN со ссылкой на директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

По его словам, в середине мая неделя отдыха в отеле 5* с питанием по системе all inclusive обойдется на двоих от 70-90 тыс. рублей в зависимости от курорта. Летом это будет примерно на 30-40% дороже, но в любом случае заметно ниже цен, предлагавшихся еще в феврале-марте.

«Мы предполагали, что снижение начнется после майских праздников, но плохой спрос вынудил турецких отельеров принимать срочные меры. Оптимизация цен началась еще в середине апреля, а сейчас набирает обороты. В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но думаю, что снижение продолжится», – сказал г-н Мкртчян.

Как заметил собеседник, проблема не только в том, что турецкие отельеры переоценили спрос и завысили цены, но и в аномально холодной весне: «Как говорят сами турки, нынешняя весна просто уникальная, море ледяное. И те, кто поедет отдыхать в мае, будут, скорее всего, разочарованы. Если, отправляясь на Черное море, туристы и не рассчитывают на купание, то в Турции, как правило, уже бывает можно окунуться. Но не в этот раз. По самым скромным прогнозам, до 20 мая теплее не будет.

«Сарафанное» радио работает, так что резкого роста спроса на Турцию, несмотря на снижение цен, мы пока не прогнозируем. В целом стабилизации на направлении ждем к концу июня».

Директор турагентства «Южный берег» Ольга Чирскова согласна, что ситуация на турецком направлении вряд ли стабилизируется раньше. «Туристы не то чтобы охладели к Турции, но в любом случае смотрят на нее с большей осторожностью. Нужно время, чтобы турецкие отели окончательно определились с ценами, а туристы – приняли их. Глубины продаж пока как не было, так и нет.

Но отложенный спрос, надеюсь, есть. И это мы увидим, скорее всего, только уже в июне, когда начнется время отпусков», – пояснила она RTN.

Между тем, по данным сети агентств «Магазин горящих путевок», средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20% – с 167 тыс. рублей до 130 тыс. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тыс. вместо 275 тыс.

Снижение цен, как отметили в МГП, заметно оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, и на эти направления в общем объеме приходилось по 23% и 22%, соответственно, то сейчас Турция начала вырываться вперед: соотношение составляет уже 34% против 27%.

«На это влияет и снижение цен на турецком направлении, но, прежде всего, сезонность. В это время Турция традиционно начинает теснить Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, наращивая свою долю.

Но если бы цены были снижены раньше, доля была бы сейчас гораздо больше», – говорит Алексан Мкртчян.

/TOURBUS.RU