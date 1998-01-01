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28 апреля
Петербург ждет на майские праздники полмиллиона туристов
По сравнению с началом мая прошлого года спрос на Северную столицу заметно вырос
Для отдыха во время наступающих длинных майских выходных россияне чаще всего выбирают Санкт Петербург, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Так, согласно данным сервиса бронирования Ostrovok, Северная столица возглавляет востребованных у туристов городов в период с 29 апреля по 10 мая. По сравнению с прошлым годом спрос на петербургские отели вырос на 10%.
Петербург лидирует и в рейтинге сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На город на Неве пришлось каждое пятое бронирования начала мая. Второе и третье места занимают соответственно Москва и Сочи.
Примерно такую же статистику сообщили специалисты сервиса бронирования Tvil: 18% резервирований на этом портале сделаны в отелях Петербурга. «Популярность города на Неве увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заключают авторы исследования.
Немало путешественников делают выбор в пользу организованной поездки. В рейтинге интернет-магазина туров Travelata Петербург занимает вторую строку (после Сочи). В Северную столицу планируют поехать 19% клиентов сервиса, средний чек за тур составляет 38 тысяч рублей.
Аналитики сервиса путешествий Туту в свою очередь изучили транспортную активность отечественных путешественников с 28 апреля по 10 мая. Как и в прошлом году, большая часть авиабилетов – 86% – приобретена на внутренние перелеты.
Одним из самых популярных на майских выходных стало направление Москва – Санкт Петербург, оно вошло в первую тройку, несколько уступив южным регионам. А в отношении железнодорожных перевозок рейс Москва – Санкт Петербург является безусловным лидером.
По мнению аналитиков «Турбарометра Санкт Петербурга», загрузка отелей Северной столицы в пиковые периоды может составить 80-85%. Ожидается, что на нынешних майских выходных наш город посетят свыше 600 тысяч туристов, средняя продолжительность поездки составит 2,5 дня.
В прошлом году за весь период майских каникул в городе на Неве побывали около 560 тысяч гостей. Большинство из них – жители Москвы, Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также туристы из Казани, городов Урала и Сибири. По данным участников рынка, среди путешественников в эти дни преобладают пары и семьи с детьми.
Напомним, что в период с 29 апреля по 9 мая 2023 года россияне будут отдыхать семь дней.
Тем, кто приедет в это время в Петербург, город предлагает насыщенную событийную программу: от открытия летнего турсезона и Фестиваля ледоколов до торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга
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