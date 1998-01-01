Майя Ломидзе: За рубежом майские праздники проведут 600 тысяч российских туристов

Примерно 600 тыс. российских туристов проведут майские праздники на отдыхе за границей, сообщила еа вчерашней пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, - сообщает «Интерфакс».

«Мы примерно подсчитали общее количество туристов, планирующих выехать за рубеж в мае. Это порядка 550-600 тыс. туристов в период с 28-29 апреля по 14 мая. Это больше на 15-20%, чем в прошлом году», — рассказала она.

Как отметила г-жа Ломидзе, почти половина всех путешественников, которые поедут за рубеж, будут отдыхать в Турции. На втором месте по популярности ОАЭ и Египет, замыкает тройку лидеров Таиланд, куда россияне приобретают путевки на 10-14 дней.

По данным АТОР, объем продаж туров за границу на майские праздники вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Зарубежные направления выросли в объеме продаж на майские праздники на 20% по сравнению с прошлым годом, потому что в связи с непростой ситуацией в прошлом году поездки в другие страны не очень активно продавались. Были ограничены полеты в очень многие страны, на которые рассчитывали наши туристы», — пояснила Майя Ломидзе.

По ее словам, несмотря на ощутимый рост цен в Турцию на майские праздники, российские туристы могут найти «горящие» туры.

«Впервые за последние три года мы видим накануне пика продаж горящие предложения. И они возникают не на самом массовом турецком курорте Анталье, а на Мраморном и Эгейском море. Это те турецкие курорты, которые традиционно были дорогими, и там есть снижение цен.

Буквально сегодня-завтра можно что-то купить», — сказала г-жа Ломидзе.

Она также добавила, что средние цены на зарубежные туры выросли на 15-30% год к году из-за валютных колебаний и повышенного спроса.

При этом наибольшим спросом на майские праздники у туристов пользуются путешествия по России, однако объем продаж туров снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

«В этом году на майские праздники безусловным лидером продаж является Россия. Объем продаж по российским направлениям несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года, напомню, что тогда был очень непростой период», — сказала она.

Как отметила Майя Ломидзе, в прошлом году действовала акция кешбэка на туры по России, и это очень стимулировало продажи. В этом году программа не действует, поэтому путешественников поехало меньше.

Среди российских направлений самым популярным стал Краснодарский край – Анапа, Геленджик и Сочи занимают долю более 40% от всего объема продаж у туроператоров. Далее следуют Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Татарстан.

«Крыма нет, несмотря на облегчение ситуации с транспортом и снижение цен», — добавила г-жа Ломидзе.

Что касается цен на отдых в России, то в целом поездки подорожали. «Краснодарский край подорожал меньше всех. Крым подешевел. Санкт-Петербург и Ленинградская область выросли в цене в среднем на 15%, Подмосковье – плюс 15%. Также подорожали поездки в Татарстан и некоторые города Золотого Кольца», — отметила эксперт.

Однако по акциям раннего бронирования наибольшим спросом пользуются путевки в премиальном сегменте, причем как по России, так и за рубеж, сообщила исполнительный директор АТО.

«Глубина продаж довольно небольшая, но по акциям раннего бронирования продавались июнь-сентябрь. Спокойно бронировался премиальный сегмент и по России, и за рубеж. Как только мы говорим о среднем и бюджетном ценовом сегменте, то мест на лето осталось еще очень много. Однако есть вероятность, что цены на путевки будут снижаться, если спрос будет невысоким», — рассказала она.

«Прогнозировать стоимость туров на лето непросто из-за динамического ценообразования. Средняя стоимость 10-дневного отдыха на море – 80-90 тыс. рублей на человека по системе «все включено» в отеле 4-5*. И это не премиальный сегмент. Бюджетные варианты доступны за 40-60 тыс. рублей. Но цены все время надо мониторить. И ровно такая же история с билетами», — пояснила она.

По словам Майи Ломидзе, стоимость авиаперевозки выросла в пределах 15% в зависимости от направления и даты. Туристы бронируют авиабилеты в основном за 2-3 недели, но, как отметила эксперт, летом цены ожидаемо вырастут.

/TOURBUS.RU

Фото: АТОР