Cеверная столица открывает летний туристический сезон Фестивалем ледоколов

В Санкт Петербурге начинается летний туристский сезон. Уже в конце этой недели в городе пройдет череда мероприятий, посвященных этому событию, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Пятница, 28 апреля объявлена Днем чистой воды – в этот день будет торжественно открыта навигация в Северной столице. Церемония состоится в Петропавловской крепости с участием представителей администрации Санкт Петербурга и «Волго-Балта».

29 апреля в 12:00 будет официально дан старт летнему туристскому сезону – 2023. Одним из ключевых событий первых дней станет традиционный Фестиваль ледоколов, организованный Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с Росморпортом и Морским советом при Правительстве города. Мероприятие состоится на набережного Лейтенанта Шмидта.

«В Северную столицу можно приехать хоть на все лето – и ни разу не заскучать. Это город, где рождается хорошее настроение. Он готов каждый день удивлять, восхищать, радовать, дарить впечатления и эмоции. Роскошь всемирно известных музеев, креатив общественных пространств, водные прогулки под разведенными мостами, экскурсии по переулкам и дворам, тишина садов и парков, энергия концертов и фестивалей, романтика белых ночей, уют небольших кафе, неповторимая атмосфера – все это Петербург, многогранный и прекрасный.

Наш город – еще и национальный туристский хаб, место, откуда можно отправиться в путешествие по маршрутам «Серебряного ожерелья России» или объединить посещение Северной столицы и Москвы в рамках совместного проекта «Два города – миллион впечатлений».

Причин для того, чтобы приехать в Петербург, может быть множество, одна из них – событийный туризм, который в последнее время набирает популярность. В нынешнем году, когда город на Неве отмечает 320-летие, палитра мероприятий особенно насыщенная. Не случайно символом начала туристского сезона стало ярчайшее событие – Фестиваль ледоколов», – комментирует Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

В течение трех дней на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», которые можно будет посетить с экскурсиями. Площадкой для специальных мероприятий станет ледокол-музей «Красин» —легенда в исследовании Северного Ледовитого океана. На территории фестиваля пройдут тематические выставки и мастер-классы для детей и взрослых, автограф-сессии с писателями. Здесь же разместится павильон туристско-информационного центра Ленинградской области, а также мобильный стенд проекта «Два города – миллион впечатлений».

В первый день фестиваля, 29 апреля, в 13:00 начнет работу обновленный туристско-информационный павильон Северной столицы на Дворцовой площади. В 14:00 на Дворцовой площади торжественно объявят о начале мотосезона. В ознаменование этого сотни байкеров проедут по центру города. Завершится день зрелищной регатой у Благовещенского моста: в 18:00 белоснежные суда под парусами проплывут по широкой глади Невы.

На следующий день будет возобновлена новая традиция Северной столицы – Императорский полдень. Она родилась ровно год назад, 30 апреля 2022 года и сразу же заняла достойное место в календаре городских событий. В течение всего туристского сезона, каждое воскресенье в 12:00 распахивается обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты дают небольшой концерт. Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого.

30 апреля в 14:30 акватория Невы превратится в настоящую сцену, на которой зрители увидят вальс буксиров – легендарный танец самоходных судов, уже ставший визитной карточкой фестиваля.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга



