Coral Travel начнет в мае летние египетские программы

Туроператор Coral Travel продолжит возить туристов в Египет на прямых рейсах из Москвы и летом. До 15 мая полетная программа на красноморские курорты осуществляется на рейсах Egypt Air. С середины мая перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться уже в рамках блочной программы на рейсах AZUR air на лайнере Boeing-767.

Как рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, которую цитирует АТОР, рейсы из Внуково в Шарм-эль-Шейх на блоках мест AZUR air стартуют с 15 мая, в Хургаду – с 16 мая. По обоим направлениям запланировано три частоты в неделю. Полетная программа продлится до конца октября.

Перелеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться по понедельникам, средам и субботам, в Хургаду – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, у клиентов Coral Travel есть возможность улететь на отдых в Египет почти в любой день недели.

Из Внуково в Шарм-эль-Шейх рейсы AZUR air отправляются в 13.45 (мск), и прибывают в Египет в 19:55 (время местное). Обратный вылет в Москву – в 21:25, прибытие во Внуково ранним утром следующего дня, в 3:35.

Вылеты AZUR air из Москвы в Хургаду стоят в расписании в 13:50, прибытие в Египет – в 20:10 местного времени. Обратное отправление в Москву – в 21:40, прибытие во Внуково ранним утром следующего дня – в 3:55.

Перелет из Москвы в Египет занимает чуть более 6 часов. В стоимость перевозки включены багаж (до 10 кг) и ручная кладь (до 5 кг).

Стоимость туров Coral Travel в Шарм-эль-Шейх во второй половине мая на 7 ночей (отель 3*, все включено) начинаются от 116 тыс.р. на двоих, включая обязательные доплаты. Пакетный тур на 7 ночей с питанием «все включено» в отель 4* на двоих стоит от 117,5 тыс.р., в отель 5* – от 125,3 тыс.р.

/TOURBUS.RU