Ambotis Holidays повезет туристов в Грецию на пароме

Паром из турецкого Бодрума на греческий остров Кос идет всего 25 минут, из Мармариса или Фетхие на Родос — полтора часа

В этом сезоне туркомпании активно ищут альтернативы прямым перелетам в Грецию. Как мы сообщали ранее, Pegas Touristik доставит туристов на Крит через Анталью, а PAC Group сформировал туры в Салоники и Родос на блоках Aegean Airlines с пересадкой в Ереване.

Между тем, как сообщил сегодня АТОР, туроператор Ambotis Holidays предложил новую логистическую схему. Ведущий игрок на греческом направлении повезет туристов на Родос и Кос с Эгейского побережья Турции на паромах.

Согласно новой программе, туристы из России прилетают в Бодрум или Даламан, где их ждет трансфер в морской порт (Бодрум, Фетхие, Мармарис), из которого они на пароме отправляются в Грецию.

Из Бодрума – до о.Кос, а из Фетхие и Мармариса – на Родос. Паромное путешествие займет от 20-25 минут до 1 часа 40 минут в зависимости от направления.

В Ambotis Holidays рекомендуют туристам в первую очередь присмотреться к комбинации Бодрум + Кос. Во-первых, это комфортный по времени трансфер из аэропорта в морской порт (около часа), а во-вторых, паром из турецкого Бодрума на греческий остров Кос идет всего 20-25 минут.

К тому же на этом маршруте паром выполняет 4 рейса в день: в 08:45, 09:00, 16:00 и 16:30. Поэтому у туристов есть возможность уже в день прилета в Турцию отплыть на Кос.

На Родос паромы ходят реже. Из Мармариса один раз в день в 17:00, а из Фетхие – два раза в день в 08:30 и в 08:45.

Как отмечают в Ambotis Holidays, в этих случаях потребуется бронировать гостиницу в Турции на первую и последнюю ночи поездки, причем выбор будет небольшим, поскольку у многих отелей Эгейского побережья действует требование о минимальном сроке пребывания (3-6 ночей).

В рамках пакетного тура в Грецию туроператор Ambotis Holidays поможет забронировать авиаперелет и билеты на паром, предоставит трансферы в Турции и Греции, а также оформит греческий шенген за 5-7 дней.

Разрабатывается и комбинированный тур Турция+ Греция, который скоро появится в продаже.

/TOURBUS.RU