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27 апреля
РСТ: Законопроект о добровольном страховании туристов, путешествующих по России, требует доработки
Президент РСТ направил в Госдуму письмо с важными поправками в законопроект
Законопроект о добровольном страховании туристов, путешествующих по России, требует доработки. Об этом говорится в письме, направленном президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильей Уманским председателю комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву, - сообщает сегодня RTN.
Как сообщалось ранее, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в части наделения туроператоров и турагентов обязанностью информирования туристов о возможности добровольного страхования)» был внесен в Госдуму 22 марта 2023 года. В нем, как сказано в обращении РСТ к главе профильного комитета Госдумы, есть пункты, которые необходимо уточнить и доработать.
В частности, документ обязывает туроператора и турагента при реализации турпродукта обеспечить туриста возможностью за отдельную плату согласиться или отказаться от оказания услуги по добровольному страхованию рисков, связанных с путешествием.
«При этом исполнение обязательного требования зависит от третьего лица – страховой компании, которая не является участником договора о реализации туристского продукта», – сказано в письме.
Однако деятельность страховых компаний является предпринимательской, то есть финансово рискованной и осуществляемой в целях систематического извлечения прибыли. В случае экономической нецелесообразности и, соответственно, отсутствия у страховщиков интереса к формированию страховых продуктов, предусмотренных новым законопроектом, указанные полисы будут просто отсутствовать на товарном рынке.
А значит может возникнуть ситуация, когда туроператоры по независящим от них причинам не смогут исполнить обязательное требование по информированию туристов о возможности воспользоваться конкретной страховой услугой.
«В свою очередь, непредоставление либо неполное предоставление информации потребителю является нарушением положений ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей» и может повлечь для туроператоров и турагентов административную ответственность по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ», – предупреждает РСТ.
Есть и другие моменты в законопроекте, которые необходимо прописать более четко. Например, сама норма об обязанности информировать о возможности заключения договора добровольного страхования рисков, связанных с совершением путешествия, сформулирована так, что это обязательное требование возникает только в отношении специального субъекта – туриста.
Но на деле отличить его от других посетителей при оказании некоторых услуг просто невозможно.
«Согласно отраслевому федеральному закону, туристом считается лицо, посещающее страну или место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях… на срок от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране или месте временного пребывания.
Но при розничной реализации услуг потребителям, например, аренде снаряжения, установить цель прибытия лица, а также факт осуществления им ночевки в месте пребывания, может быть затруднительно», – говорится в письме президента РСТ.
В законопроекте используется понятие «туристских услуг, сопряженных с рисками причинения туристу во время путешествия вреда жизни и здоровью». Определение перечня таких услуг предлагается делегировать федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному правительством РФ.
Но в отсутствие такого определения у органа исполнительной власти не будет формальных, установленных в законе критериев для включения того или иного рода деятельности в список опасных. Такая ситуация создает предпосылки к чрезмерному расширению этого перечня, - уверены в Союзе туриндустрии.
/TOURBUS.RU
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