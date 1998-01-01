Кубинские полетные программы летом продолжатся, и даже будут расширены

Как сообщает АТОР, Россия остается одним из ключевых рынков для туризма Куба. Как заявила советник по туризму посольства республики в РФ Кристина Леон Изнага, с начала года до середины апреля на Кубе зафиксировано более 38 тыс. прибытий из России. Это на 4% больше, чем было за тот же период 2022 года и на 14% превышает показатель за соответствующий период 2021 года.

Как отметила представитель кубинского туризма, в этом году российский рынок показывает хорошие темпы роста и есть предпосылки, что 2023 год окажется более успешным, чем 2022. В прошлом году Кубу посетило порядка 54 тыс. российских туристов.

Для привлечения российских туристов Куба внедряет систему карт «Мир». В банкоматах Кубы по карте «Мир» уже можно снять наличные песо, а до конца года, как ожидается, российские туристы смогут расплачиваться на Кубе картами «Мир» в магазинах, отелях и ресторанах.

Российские туроператоры, опрошенные АТОР, подтверждают стабильный интерес наших соотечественников к поездкам на Кубу, вследствие чего полетная программа на Кубу авиакомпании Nordwind, основного партнера Pegas Touristik, была продлена на летний сезон-2023.

Более того, летом количество рейсов будет увеличено. Как сообщили представители оператора, с 22 мая до конца летней программы в Варадеро будет выполняться 4 рейса в неделю, хотя изначально планировалось две частоты в неделю.

Полетная программа на курорт Кайо-Коко также пролонгирована на лето: перелеты будут выполнятся два раза в неделю.

Перелет из Москвы на Кубу занимает порядка 14 часов. Напомним, на рейсах Nordwind на кубинские курорты бесплатная норма провоза багажа составляет до 10 кг, ручной клади – до 10 кг.

Туры на Кубу на рейсах Nordwind предлагают сегодня четыре крупных туроператора. В первую очередь, сам Pegas Touristik, организатор всей полетной программы.

Блоки мест на рейсах в Варадеро в сезоне-2023 также взяли Fun&Sun, чья летняя программа на курорт Варадеро стартует с 17 мая. Частота – три раза в неделю.

На днях о запуске своей блочной перевозки (три раза в неделю) в летнем сезоне-2023 на рейсах Nordwind в Варадеро объявил и ANEX Tour. «Куба популярна и в летний сезон. Сейчас для наших продаж это единственное доступное направление в Карибском регионе. Ранее наши программы в Варадеро не останавливались на летний сезон, спрос был. Поэтому у нас благоприятный прогноз и на это лето», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

Зимняя программа в Варадеро завершается 14 мая, соответственно на майские праздники также доступны заезды на Кубу с гарантированным перелетом.

Как рассказали в ANEX Tour, осталось небольшое количество мест на рейсы с вылетами 30 апреля и 3 мая, которые захватывают период праздничных дат. Стоимость предложений с вылетом 30 мая начинается от 244 тыс. р. за 7 ночей при размещении в отеле 4* с питанием «все включено».

В ANEX Tour добавили, что в летний сезон отели Кубы часто выпускают сезонные спецпредложения, поэтому стоимость тура по сравнению с осенне-зимним периодом может оказаться до 35% ниже.

Туры на Кубу на прямых рейсах Nordwind доступны для бронирования и у туроператора «Интурист».

Как следует из данных системы бронирования Pegas Touristik, туры с вылетом 19 июня на 11 ночей в эксклюзивный отель туроператора, PGS Varadero Hotel 4*+ («все включено») стоят от 207 тыс.р. на двоих.

/TOURBUS.RU