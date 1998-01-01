РСТ: Законопроект о страховании путешествующих по России могут рассмотреть уже в мае

В РСТ считают, что новый закон «поможет туристам и туроператорам лишь минимально»

Как сообщает сегодня РСТ, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в части наделения туроператоров и турагентов обязанностью информирования туристов о возможности добровольного страхования)», как ожидается, будет рассматриваться в первом чтении в мае.

Пока ни страховое сообщество, ни турбизнес не представили свои официальные позиции по этому вопросу.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 марта 2023 года. Предполагается, что документ обяжет туроператоров, владельцев курортов и другие компании, организующие в России отдых, связанный с опасностью для здоровья и жизни, предлагать туристам оформление за дополнительную плату полиса добровольного медицинского страхования.

Как полагают авторы законопроекта, депутаты Наталья Костенко и Андрей Марков, с ростом внутреннего туризма, в том числе на горнолыжные курорты, увеличивается нагрузка на местные медицинские учреждения. Так, в Шерегеше в 2022 году было 3 тыс. таких обращений. При этом на многих маленьких курортах возникают серьезные сложности с медобслуживанием. Число врачей в государственных учреждениях рассчитано на помощь определенному количеству местных жителей, и с наплывом тысяч туристов они просто не справляются.

Если за рубежом страховщик покрывает все медицинские расходы туриста, то на рынке внутреннего туризма такой необходимости нет. У всех россиян есть полис ОМС, который обеспечивает им бесплатный приезд бригады скорой помощи, прием в местном государственном медицинском учреждении. Одна из задач новой страховки – покрытие транспортных рисков. Если, скажем, из-за болезни или несчастного случая турист не успел на обратный рейс, перелет ему обеспечит страховщик.

За счет страховки попавшего в беду туриста смогут эвакуировать, оказать ему медицинскую помощь, которая не входит в ОМС, отвезти домой. Согласно законопроекту, в труднодоступных местах далеко от крупных туристических объектов для обслуживания и организации медицинской помощи будут привлекаться частные компании.

Как предполагается, полис в зависимости от наполнения будет стоить 20-60 рублей в сутки. Минимальная сумма страхового покрытия будет не ниже 300 тыс. рублей.

Профессиональные сообщества готовят свои заключения по законопроекту, первое чтение которого, как ожидается, пройдет в мае.

В РСТ считают, что законопроект о добровольном страховании туристов во время путешествий по России минимально поможет туроператорам и госструктурам снизить финансовые риски, а пострадавшим туристам – получить своевременную и квалифицированную помощь.

Сейчас в любой чрезвычайной ситуации финансирование эвакуационных процессов во внутреннем туризме лежит в большей степени на туроператорах, которые должны обеспечивать безопасность туристов, а также МЧС и государственных органах, осуществляющих контроль. И они заинтересованы в перераспределении финансовых рисков на страховые компании.

С другой стороны, обязанность предлагать страховку туристам законопроект возлагает на туроператоров, а об обязательствах страховых компаний упоминания нет. Ситуация аналогична предоставлению туроператорам финансовых гарантий их деятельности. Есть вероятность, что в случае экономической нецелесообразности и отсутствия у страховщиков интереса к формированию продуктов, предусмотренных новым законопроектом, таких предложений просто не будет на рынке.

То есть туроператоры свои обязанности выполнить не смогут, а за непредоставление либо неполное предоставление информации потребителю понесут административную ответственность. Спорным остается и сам подход к такому виду страхования: если оно добровольное, то нет гарантии, что число желающих получить соответствующий полис серьезно вырастет и ситуация изменится кардинально, - отмечают эксперты РСТ.

/TOURBUS.RU