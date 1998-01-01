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26 апреля
Эксперты: «Эти три города — настоящие туристические хиты у туроператоров»
В столице впервые прошла совместная презентация летних туристических проектов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода
В Москве впервые прошла совместная презентация сразу трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, - сообщает наш специальный корреспондент.В преддверии открытия летнего сезона было решено собрать в одном месте все летние события, чтобы туристы могли легко выбирать, куда отправиться в путешествие. Теперь о фестивалях, праздниках и других мероприятиях можно узнать на специальной странице туристического сервиса RUSSPASS в рамках проекта «Три столицы: от рассвета до заката». Это результат трехстороннего соглашения о сотрудничестве по продвижению совместных проектов, которое города заключили в 2022 году на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
На презентации выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
По словам спикеров, такое объединение - это действительно историческое событие на туристическом рынке. Тесные партнерские связи городов-участников создают богатые условия для развития туризма в каждом из них, позволяя обмениваться опытом, улучшать туристическую инфраструктуру и создавать новые маршруты.
«Впервые мы выступили не в качестве конкурентов, а в синергии предлагаем туристам наши города для путешествий», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. - Я уверен, что такое сотрудничество расширит туристический рынок, поможет развитию инфраструктуры, транспортному сообщению. Более того, к оси из трех городов постепенно смогут присоединяться и другие: Тверь, Владимир, малые города. Нижний Новгород в этом году — обладатель статуса Молодежной столицы России.
Наш город сосредоточен на образовательных и развлекательных проектах для молодежи. Он предлагает десятки километров туристических маршрутов по исторической части города: от единственного в России кругового маршрута по боевому ходу Кремля до стрит-арта".
Этим летом в столице можно будет почувствовать атмосферу курорта, катаясь на водном транспорте, загорая на пляжах, гуляя по экотропам и благоустроенным набережным, - рассказал председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
«За последние 10 лет в Москве привели в порядок почти 900 парков и зеленых территорий, около 50% города – зеленые зоны. Кроме того, в Москве специально к летнему сезону стартует гастрономический проект «Московский завтрак на верандах», который продлится с 1 по 31 мая и объединит более 500 ресторанов и кафе, разработавших сеты для завтрака на свежем воздухе.
Москва - и город панорам. Насладиться видами города можно из кабинки Московской канатной дороги, из самых высоких небоскребов, парящего моста в Зарядье, смотровых площадок , увидеть с высоты Останкинской башни или колеса обозрения на ВДНХ. Высота самой высокой открытой смотровой площадки Москвы составляет 365 м.
Москва создаёт совместные продукты для путешественников. Например, совместный проект с Санкт – Петербургом «Два города – миллион впечатлений» и проект о путешествии в три туристические столицы «Три столицы: от рассвета до заката», которые обновляются в течение всего лета», - рассказал он.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская область вместе формируют более 40% общего туристического потока в России. Так, 2022 год стал рекордным - туристический поток составил 68,5 млн. человек.
«И в этом году число может увеличиться на 5%. В том, что летние события могут заинтересовать самого взыскательного путешественника – как российского, так и зарубежного», - уверен и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
«В этом году Петербург празднует 320-летие, а также выступает культурной столицей стран СНГ, - прокомментировал спикер. - Наш официальный туристский портал Visit Petersburg и одноименные страницы в социальных сетях – отличный навигатор по многообразию событий Петербурга. В настоящее время мы ориентируемся на классический культурно-познавательный туризм, но при этом поддерживаем новые тенденции. В прошлом году Северная столица приняла более 8 млн. туристов и среди них все больше молодых, активных, семейных гостей».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский добавил, что сегодня оплаченная загрузка отелей города на майские праздники достигла порядка 80-85%.
В конце встречи, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила Топ-5 самых популярных российских направлений для городских туров и экскурсионного туризма. Возглавляет пятёрку - Санкт-Петербург.Второе место заняла Москва, а тройку лидеров замкнула Казань. Самара и Калининград поделили четвертую позицию, а Нижний Новгород оказался на пятой строчке.
«Это настоящие города-хиты, если говорить об их месте в продажах в организованном сегменте у туроператоров», - подчеркнула г-жа Ломидзе.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено туристическми администрациями Москвы, С-Петербурга и Н.Новгорода
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