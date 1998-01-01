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26 апреля
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Southwind Airlines начала полеты между Красноярском и Антальей/ Coral Travel и Azur Air открывают летнюю полетную программу в Египет/ «ИрАэро» полетит в Анталью из Саратова
Southwind Airlines начала полеты между Красноярском и Антальей
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала летать между Красноярском и Антальей, в среду осуществлен первый рейс, сообщает пресс-служба международного аэропорта Красноярска.
Полеты осуществляются на самолетах Airbus A330-200 и A321neo.
Рейсы из Красноярска будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет в 7:40 по местному времени, прилет в 10:40, из Антальи — по вторникам, четвергам и субботам, вылет в 17:00 по местному времени, прилет в 5:40.
Сетка рейсов по данному направлению расписана до конца октября.
Согласно расписанию красноярского аэропорта, кроме Southwind Airlines полеты из Красноярска в Анталью планирует авиакомпания Azur Air, они стартуют с 14 мая.
Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Анталье.
Coral Travel и Azur Air открывают летнюю полетную программу в Египет
Туроператор Coral Travel с 17 мая открывает полетную программу в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах авиакомпании Azur Air, сообщили в пресс-службе компании.
Прямые регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково запланированы 6 раз в неделю на авиалайнерах Boeing-767.
Coral Travel предлагает туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по цене от 65 711 рублей, в стоимость тура включен багаж 10 кг и ручная кладь 5 кг.
«ИрАэро» полетит в Анталью из Саратова
Базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" с 29 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Саратова в Анталью, говорится в сообщении перевозчика.
Полеты будут два раза в неделю — по четвергам и субботам. Время в пути составит 4 часа 10 минут.
На маршрут заявлен самолет Superjet 100. Рейсы "заведены в расписание до конца октября".
/TOURBUS.RU
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