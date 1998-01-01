Спрос на отдых в России на майские праздники вырос на треть

Количество бронирований гостиниц и апартаментов в России на майские праздники оказалось на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в регионах наблюдается тридцатипроцентный рост, в то время как Москве и Санкт-Петербурге аналогичный показатель составляет только 10%.

К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые проанализировали активность туристов на период с 29 апреля по 10 мая и выяснили, какие направления стали лидерами спроса.

Несмотря на рост числа бронирований, суммарная доля Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящие майские праздники снизилась и составила 29%, что на 5 п.п. ниже, чем в аналогичный период в 2022 году.

В тройку лидеров с наиболее высокими темпами роста бронирований вошли Мурманская область (в 2,5 раза), республика Алтай (в 2,3 раза), Калининградская область (в 2 раза).

В ряде регионов наблюдается более умеренная динамика: на 70% увеличилось количество бронирований в Дагестане, в полтора раза – в Северной Осетии, на 40% – в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, на 30% – в Ставропольском крае, Псковской области, Алтайском крае, на 20% – в Татарстане, Тульской области.

В Ярославской и Владимирской областях спрос увеличился на 15%, в Нижегородской области – на 10%. Снижение количества броней наблюдается в Крыму (-50%), Курской (-30%) и Белгородской (-20%) областях.

Самыми популярными регионами по количеству бронирований стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Калининградская область, Татарстан, Нижегородская область, Ярославская область, Ставропольский край, Дагестан и Московская область.

Для отдыха в праздники туристы чаще всего выбирают трехзвездочные отели – на их долю приходится 22% бронирований (в прошлом году – 24%), четырехзвездочные гостиницы – 13% (в прошлом году – 18%), а также отели без звезд – 13% (в прошлом году – 12%).

При этом путешественники стали чаще отдавать предпочтение апартаментам – доля бронирований таких объектов за год увеличилась с 15% до 21%. Наибольший спрос на эту категорию зафиксирован в Калининградской области, а именно в Калининграде (55% бронирований, годом ранее – 43%), Светлогорске (50%, годом ранее – 40%) и Зеленоградске (45%, годом ранее – 34%).

Среди других российских городов выделяется Краснодар, где на долю апартаментов приходится 34% бронирований, Казань (31%), Псков (24%), Санкт-Петербург (23%) и Кисловодск (22%).

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях категории «три звезды» составляет 4 500 рублей (+5% относительно прошлого года – 4 300 рублей), в апартаментах – 4 300 рублей (+10%, 3 900 рублей). Средний чек бронирования в поездках по России составляет 14 200 рублей за три ночи (годом ранее – 13 500 рублей, +5%).

В ряде городов стоимость размещения, напротив, несколько снизилась по сравнению с прошлым годом. Например в Анапе средняя стоимость забронированной ночи упала на 14% и составляет 3 050 рублей (в прошлом году – 3 550 рублей),



Чаще всего в туристические поездки на майские праздники россияне отправляются вдвоем (53% бронирований) или с детьми (23%). В одиночку путешествуют 14% путешественников, втроем и вчетвером – по 5%.

/TOURBUS.RU