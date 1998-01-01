Шри-Ланка планирует выдавать бесплатные визы по прибытии

Власти Шри-Ланки планируют сделать для иностранных туристов бесплатные визы по прибытии, чтобы привлечь больше путешественников в страну, сообщает издание Sunday Observer со ссылкой на министра по туризму острова Дайану Гэмаж.

Как рассказал генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин, которого цитирует RTN, вряд ли эта мера принципиально изменит спрос на направлении, но определенно облегчит въезд.

По его словам, острой необходимости в стимулировании спроса на направлении нет: «Страна востребована, все нормально продается. Туристы уже привыкли к визам, у нас много постоянных клиентов, тем более что процедура проблем не вызывает. Да и стоимость визы не запредельная».

С другой стороны, по словам эксперта, оплачивать визу надо картами международных платежных систем Visa и MasterCard, и сейчас из-за их ухода российским туристам сложно оформить электронное разрешение на въезд самостоятельно. Это делает туроператор при общей оплате заявки.

«В этом смысле нововведение упростит процесс, туристы будут оплачивать визу уже не здесь, а сами наличными при въезде в страну», – говорит он.

По словам г-на Гаркушина, Шри-Ланка стала в этом году полноценным круглогодичным направлением. «Мы много лет доказывали, что в эту страну можно оправлять туристов и летом, просто надо правильно выбирать регион и курорт. Только что свозили туда агентов в рекламный тур, все очень довольны. Партнеры убедились в больших возможностях Шри-Ланки именно как летнего направления», – рассказал он.

На лето на направлении поставлено довольно поставлено много перевозки, - отмечает издание. Например, дважды в неделю продолжит напрямую летать «Аэрофлот», а также Red Wings. «На их самолетах из Москвы у нас квота мест на летние даты. Популярны и стыковочные рейсы на Шри-Ланку через Эмираты или Катар», – пояснил эксперт. Плюс к этому летают чартерные рейсы нескольких туроператоров.

На майские праздники в «Пантеоне» Шри-Ланка делит третье место по продажам с Маврикием.

До 1 декабря 2022 года минимальная стоимость визы на Шри-Ланку при оформлении онлайн составляла $35. Затем виза с однократным въездом на срок до 180 дней для туристов из всех стран, исключая страны Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, стала стоить $50 при оформлении онлайн на сервисе ETA. Но это подорожание не оказало негативного влияния на турпоток из России в Шри-Ланку.

По данным властей Шри-Ланки, из России с 1 января по 31 марта приехало почти 80 тыс. туристов, это 23,8% всего иностранного турпотока. На втором месте Индия – 46,4 тыс. туристов (13,8%), на третьем – Великобритания с 28 тыс. (8,4%), затем идут Германия (25 тыс., 7,7%) и Франция (16,7 тыс., 5%).

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