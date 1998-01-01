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25 апреля
Как будут работать визовые центры в майские праздники?

АТОР опубликовал подробную информацию о работе визовых центрах и некоторых изменениях в правилах подачи документов


 

Как сообщает сегодня АТОР, визовые центры стран Европы определились с графиком работы в период майских праздников.

Как напоминает АТОР, 28 государств, входящих в Шенгенскую зону (Хорватия вступила в нее с 1 января 2023 года), шесть стран запрещают въезд туристов из России, и, соответственно, не оформляют россиянам визы под туристические поездки. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Также не принимают документы на визу с целью «туризм» Бельгия и Словакия. Выдачу краткосрочного шенгена россиянам приостановили Нидерланды и Дания. 

По информации туроператоров, в среднем на оформление шенгенской визы в Москве, в зависимости от страны ЕС, требуется 2,5-3 недели. Получение шенгенской визы в Грецию и национальной визы Кипра при бронировании туров у аккредитованных туроператоров займет примерно 5 рабочих дней.  

 

АВСТРИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8 и 9 мая.

 

БОЛГАРИЯ

С 17 апреля 2023 года визовый центр в Москве возобновляет прием заявлений на визы с оплатой консульского сбора. Напомним, эта опция была недоступна с октября 2023 года.

Визовые центры закрыты 1, 8 и 9 мая.

 

ВЕНГРИЯ

В Визовом центре Венгрии обращают внимание на следующие правила сдачи отпечатков пальцев на шенгенскую визу (виза С) в Москве и ВЦ, относящихся к московскому консульскому округу - все клиенты, которые присутствуют на подаче документов, должны сдать отпечатки пальцев, даже если ранее отпечатки сдавались.

Визовые центры Венгрии закрыты 1, 8-9 мая.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

ГЕРМАНИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

ГРЕЦИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

ИСЛАНДИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

ИСПАНИЯ

Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.

 

ИТАЛИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

КИПР

Республика Кипр не входит в Шенгенскую зону. В отсутствии прямого авиасообщения с РФ, Кипр не выдает россиянам про-визы. Потребуется оформление национальной визы Кипра, или наличие действующей многократной шенгенской визы или визы Болгарии/Румынии. Посольство Кипра в Москве закрыто 1 и 9 мая.

 

МАЛЬТА

Консульство Мальты временно ограничило выдачу шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ. Владельцы таких паспортов, в случае принятия решения о выдаче визы, смогут получить национальную краткосрочную визу (LTV), действительную для посещения только территории Мальты. Условия подачи и требования к паспортам на визу D остаются неизменными.

Визовые центры Мальты закрыты 1, 8-9 мая.

 

НОРВЕГИЯ

На сайте ВЦ Норвегии сообщается, что запись на подачу документов на апрель и май открыта, но количество мест для подачи документов ограничено.

В случае срочной необходимости в поездке в Норвегию и получении визы заявителей просят обращаться по электронной почте moscowvisa@mfa.no, указав причину для срочной подачи документов на визу.

Визовые центры Норвегии закрыты с 29 апреля по 1 мая, и с 6 мая по 9 мая.

 

ПОРТУГАЛИЯ

Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.

 

СЛОВЕНИЯ

Визовые центры закрыты 1-2, 8-9 мая.

 

ФРАНЦИЯ

Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.

 

ХОРВАТИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.

 

ШВЕЦИЯ

Визовые центры закрыты 29 апреля — 1 мая, 6 мая — 9 мая.

 

ШВЕЙЦАРИЯ

Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.


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