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25 апреля
Как будут работать визовые центры в майские праздники?
АТОР опубликовал подробную информацию о работе визовых центрах и некоторых изменениях в правилах подачи документов
Как сообщает сегодня АТОР, визовые центры стран Европы определились с графиком работы в период майских праздников.
Как напоминает АТОР, 28 государств, входящих в Шенгенскую зону (Хорватия вступила в нее с 1 января 2023 года), шесть стран запрещают въезд туристов из России, и, соответственно, не оформляют россиянам визы под туристические поездки. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Также не принимают документы на визу с целью «туризм» Бельгия и Словакия. Выдачу краткосрочного шенгена россиянам приостановили Нидерланды и Дания.
По информации туроператоров, в среднем на оформление шенгенской визы в Москве, в зависимости от страны ЕС, требуется 2,5-3 недели. Получение шенгенской визы в Грецию и национальной визы Кипра при бронировании туров у аккредитованных туроператоров займет примерно 5 рабочих дней.
АВСТРИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8 и 9 мая.
БОЛГАРИЯ
С 17 апреля 2023 года визовый центр в Москве возобновляет прием заявлений на визы с оплатой консульского сбора. Напомним, эта опция была недоступна с октября 2023 года.
Визовые центры закрыты 1, 8 и 9 мая.
ВЕНГРИЯ
В Визовом центре Венгрии обращают внимание на следующие правила сдачи отпечатков пальцев на шенгенскую визу (виза С) в Москве и ВЦ, относящихся к московскому консульскому округу - все клиенты, которые присутствуют на подаче документов, должны сдать отпечатки пальцев, даже если ранее отпечатки сдавались.
Визовые центры Венгрии закрыты 1, 8-9 мая.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
ГЕРМАНИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
ГРЕЦИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
ИСЛАНДИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
ИСПАНИЯ
Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.
ИТАЛИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
КИПР
Республика Кипр не входит в Шенгенскую зону. В отсутствии прямого авиасообщения с РФ, Кипр не выдает россиянам про-визы. Потребуется оформление национальной визы Кипра, или наличие действующей многократной шенгенской визы или визы Болгарии/Румынии. Посольство Кипра в Москве закрыто 1 и 9 мая.
МАЛЬТА
Консульство Мальты временно ограничило выдачу шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ. Владельцы таких паспортов, в случае принятия решения о выдаче визы, смогут получить национальную краткосрочную визу (LTV), действительную для посещения только территории Мальты. Условия подачи и требования к паспортам на визу D остаются неизменными.
Визовые центры Мальты закрыты 1, 8-9 мая.
НОРВЕГИЯ
На сайте ВЦ Норвегии сообщается, что запись на подачу документов на апрель и май открыта, но количество мест для подачи документов ограничено.
В случае срочной необходимости в поездке в Норвегию и получении визы заявителей просят обращаться по электронной почте moscowvisa@mfa.no, указав причину для срочной подачи документов на визу.
Визовые центры Норвегии закрыты с 29 апреля по 1 мая, и с 6 мая по 9 мая.
ПОРТУГАЛИЯ
Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.
СЛОВЕНИЯ
Визовые центры закрыты 1-2, 8-9 мая.
ФРАНЦИЯ
Визовые центры закрыты 1 и 9 мая.
ХОРВАТИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
ШВЕЦИЯ
Визовые центры закрыты 29 апреля — 1 мая, 6 мая — 9 мая.
ШВЕЙЦАРИЯ
Визовые центры закрыты 1, 8-9 мая.
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