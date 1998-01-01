Новости РСТ: “Введение курортного сбора понизит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга” Российский союз туриндустрии направил письмо руководству Северной столицы относительно планируемого введения сбора с туристов

Российский союз туриндустрии сформулировал свою позицию по поводу планов властей Санкт-Петербурга ввести в этом году курортный сбор. Соответствующее письмо направлено председателю Законодательного собрания Александру Бельскому, вице-губернаторам города Алексею Корабельникову и Валерию Москаленко, - сообщили сегодня в РСТ. Как напомнили в РСТ, в Петербурге планируется с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых, живущих в гостиницах более суток. В письме президента РСТ Ильи Уманского отмечается, что введение курортного сбора понизит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга, в том числе потому что в конкурирующих с ним городах Москва, Казань, Калининград и других такая мера не планируется. В условиях существенного падения показателей въездного и общего турпотока введение курортного сбора нецелесообразно, считают в РСТ. В том числе, в нынешних непростых обстоятельствах это будет неблагоприятно влиять на финансовую устойчивость коллективных средств размещения. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, численность иностранных граждан, пользовавшихся гостиницами Санкт-Петербурга в период с 2019 по 2022 годы, снизилась на 87%, а их доля в общем объеме размещенных туристов упала с 37% в 2019 году до 5,5% в 2022. Возложение обязанностей оператора курортного сбора на средства размещения приведет к увеличению операционных расходов и без того низкомаржинального бизнеса, который, помимо прочего, подвержен значительным сезонным спадам. Во-первых, в случае оплаты сбора банковской картой, а это наиболее популярное сегодня средство платежа, с гостиницы будет взиматься эквайринговая комиссия, ставка которой определяется банком в одностороннем порядке. Во-вторых, для выполнения функций оператора курортного сбора средство размещения будет вынуждено нанять дополнительный персонал, тем самым увеличив расходы на фонд оплаты труда. Важно понимать, что курортный сбор, увеличив финансовую и административную нагрузку на официальные средства размещения, сделает их еще менее привлекательными как для туристов, так и для инвесторов – в отличие от неконтролируемого бизнеса по краткосрочной сдаче жилого фонда в многоквартирных домах. Как известно, в категорию операторов курортного сбора не включены физические лица, сдающие в аренду жилые помещения. Кроме того, в законодательной инициативе ничего не сказано об апартаментах, которые также активно используются для сдачи туристам. Таким образом, введение курортного сбора в текущем виде лишь усугубит давно существующие проблемы недобросовестной конкуренции между жилым фондом и легальными средствами размещения, причем не в пользу последних. В письме также подчеркивается, что разработанный правительством Санкт-Петербурга законопроект отчасти противоречит законодательству о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. По мнению РСТ, рассмотрение законопроекта о введении курортного сбора необходимо отложить как минимум на год и вернуться к его обсуждению только после разрешения всех перечисленных в обращении проблемных вопросов. Кроме того, важно обсудить целесообразность введения сбора с представителями турбизнеса и предпринимательскими объединениями в сфере туризма, подчеркивается в обращении союза к властям Санкт-Петербурга. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка