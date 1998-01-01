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25 апреля
РСТ: “Введение курортного сбора понизит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга”
Российский союз туриндустрии направил письмо руководству Северной столицы относительно планируемого введения сбора с туристов
Российский союз туриндустрии сформулировал свою позицию по поводу планов властей Санкт-Петербурга ввести в этом году курортный сбор. Соответствующее письмо направлено председателю Законодательного собрания Александру Бельскому, вице-губернаторам города Алексею Корабельникову и Валерию Москаленко, - сообщили сегодня в РСТ.
Как напомнили в РСТ, в Петербурге планируется с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых, живущих в гостиницах более суток.
В письме президента РСТ Ильи Уманского отмечается, что введение курортного сбора понизит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга, в том числе потому что в конкурирующих с ним городах Москва, Казань, Калининград и других такая мера не планируется.
В условиях существенного падения показателей въездного и общего турпотока введение курортного сбора нецелесообразно, считают в РСТ. В том числе, в нынешних непростых обстоятельствах это будет неблагоприятно влиять на финансовую устойчивость коллективных средств размещения.
По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, численность иностранных граждан, пользовавшихся гостиницами Санкт-Петербурга в период с 2019 по 2022 годы, снизилась на 87%, а их доля в общем объеме размещенных туристов упала с 37% в 2019 году до 5,5% в 2022.
Возложение обязанностей оператора курортного сбора на средства размещения приведет к увеличению операционных расходов и без того низкомаржинального бизнеса, который, помимо прочего, подвержен значительным сезонным спадам. Во-первых, в случае оплаты сбора банковской картой, а это наиболее популярное сегодня средство платежа, с гостиницы будет взиматься эквайринговая комиссия, ставка которой определяется банком в одностороннем порядке. Во-вторых, для выполнения функций оператора курортного сбора средство размещения будет вынуждено нанять дополнительный персонал, тем самым увеличив расходы на фонд оплаты труда.
Важно понимать, что курортный сбор, увеличив финансовую и административную нагрузку на официальные средства размещения, сделает их еще менее привлекательными как для туристов, так и для инвесторов – в отличие от неконтролируемого бизнеса по краткосрочной сдаче жилого фонда в многоквартирных домах. Как известно, в категорию операторов курортного сбора не включены физические лица, сдающие в аренду жилые помещения. Кроме того, в законодательной инициативе ничего не сказано об апартаментах, которые также активно используются для сдачи туристам.
Таким образом, введение курортного сбора в текущем виде лишь усугубит давно существующие проблемы недобросовестной конкуренции между жилым фондом и легальными средствами размещения, причем не в пользу последних.
В письме также подчеркивается, что разработанный правительством Санкт-Петербурга законопроект отчасти противоречит законодательству о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.
По мнению РСТ, рассмотрение законопроекта о введении курортного сбора необходимо отложить как минимум на год и вернуться к его обсуждению только после разрешения всех перечисленных в обращении проблемных вопросов.
Кроме того, важно обсудить целесообразность введения сбора с представителями турбизнеса и предпринимательскими объединениями в сфере туризма, подчеркивается в обращении союза к властям Санкт-Петербурга.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
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