Илья Уманский: «Радикального снижения турпотока в Турцию не будет»

Стоимость туров в Турцию в этом году отпугнула многих туристов, однако радикального снижения турпотока ожидать не стоит, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

«Туры в Турцию в этом году значительно подорожали, и это сдерживает плановый спрос на направление. Многие туристы находятся в ожидании снижения цен, рассчитывают на горящие туры. При этом альтернативы Турции в текущих обстоятельствах по объему авиаперевозки, транспортной доступности и туринфраструктуре у нас не так много.

Поэтому радикального снижения турпотока не будет. Думаю, что он не опустится ниже прошлогоднего», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, ослабление рубля также повлияло на стоимость туров за рубеж. «В целом, в случае нехватки туристов отельеры и туроператоры могут снизить стоимость, тогда это активизирует спрос. Но я думаю, что это маловероятно: турбизнес Турции заменил россиян туристами из других стран», — пояснил он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что делать прогнозы об успехах предстоящего высокого сезона преждевременно.

«Мы видим, что спрос на туры в Турцию растет. Майские праздники показали прирост продаж на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Основная тенденция этого года — туры в Турцию бронируются с минимальной глубиной, многие в формате last minute», — добавили в компании.

В Fun&Sun туристам рекомендовали присмотреться к альтернативным направлениям, – Египет, ОАЭ и Мальдивы.

Напомним, что ранее РСТ соообщал, что, по словам основателя холдинга TBS Group Рашада Мамедова. По его словам, представители турецкого турбизнеса бьют тревогу из-за переориентации россиян на другие направления.

«Загрузка большинства отелей, популярных у российских туристов, сейчас не превышает 40-50%. Это необычно низкий показатель, который стал следствием неправильной ценовой политики турецких отелей. Они фактически потеряли наших туристов. Цены на размещение в этом сезоне были подняты на 30%, а в некоторых гостиницах даже на 50%.

При этом отельеры совершенно не учли, что одновременно в России снизился курс рубля, а в последние несколько недель – особенно. Разница курса по сравнению с прошлым годом 30-40%, в итоге стоимость номера в гостинице многим стала не по карману», – рассказал г-н Мамедов.

По его словам, в результате роста цен были сорваны акции раннего бронирования, тем более что, в отличие от прошлого года, сейчас россиянам есть куда поехать за более доступные деньги.

«Недосчитавшись туристов, отели до 16 мая снизили цены в среднем на 30-40%. Насколько это поможет, сказать трудно, потому что волна спроса уже сбита, туристы переориентировались на другие направления», – заметил Рашад Мамедов.

В 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранных туристов, из них 5,2 млн – россияне.

В конце января в Турции прогнозировали увеличение турпотока из России до 6 млн по итогам 2023 года, однако представители туриндустрии страны ожидают вдвое меньше путешественников из РФ.

/TOURBUS.RU