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25 апреля
Туроператоры ждут начала полетов Saudia в Россию
Регулярное авиасообщение между Саудовской Аравией и Россией может начаться уже этой осенью
Регулярное авиасообщение между Саудовской Аравией и Россией готова уже в этом году запустить саудовская авиакомпания Saudia. Об этом 21 апреля сообщила газета «Ведомости». По данным издания, авиакомпания ведет переговоры с тремя московскими аэропортами.
Однако РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс в тот же день сообщили, что саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию. «Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию», – цитирует агентство представителей ведомства.
Вместе с тем, как сообщает АТОР, на сайте Росавиации есть документ от 21 февраля 2022 года, согласно которому управление воздушного движения Королевства Саудовская Аравия просит назначить компанию Saudi Arabian Airlines (прежнее название Saudia) в качестве национального перевозчика между нашими странами. То есть определенные разрешения на полеты власти Саудовской Аравии все же запрашивали.
Но представители Росавиации пояснили АТОРу, что этого недостаточно. «Документ, опубликованный на сайте – это уведомление саудовской стороны о решении авиакомпании начать полеты. Это не может рассматриваться как какое-то разрешение со стороны российских этом властей. Получив такое разрешение со стороны своих властей, авиакомпании возможно готовиться к началу полетов. Авиакомпания должна подать заявку в Росавиацию на начало полетов и получить соответствующее разрешение», – объяснили в ведомстве.
Однако российский турбизнес, опрошенный АТОР, со своей стороны проявляет заинтересованность в открытии таких рейсов.
«Туроператоры расширяют предложения по Саудовской Аравии, запущены сити-туры и экскурсионные программы. Более того, уже сейчас есть определенный турпоток в Эр-Рияд и Джидду, летают со стыковками в Дубае. Есть заезды на майские праздники, прямо сейчас там находятся наши туристы», – говорят представители туроператора «Интурист».
В Space Travel напоминают, что большой поток путешественников в Саудовскую Аравию создают паломники.
«Если авиакомпания начнет полеты, рейсы будут нужны и паломникам, и туристам», – сказал глава Space Travel Артур Мурадян.
Осведомленный источник на туристическом рынке подтверждает, что переговоры между странами об открытии авиасообщения действительно ведутся. В настоящее время речь идет о начале полетов осенью 2023 года с частотой два рейса в неделю.
На выполнение полетов между двумя странами претендует не только Saudia, но также лоукостер Flynas и российские перевозчики. Кроме Москвы также рассматривается вероятность выполнения рейсов в один из городов Северного Кавказа.
Рейсы в Саудовскую Аравию, по мнению специалистов турбизнеса, могли бы заинтересовать не только путешественников, желающих познакомиться с этой страной, но также и транзитных пассажиров, направляющихся в страны, например, Юго-Восточной Азии.
Традиционно саудовские авиакомпании в меньшей степени были ориентированы на высокий процент транзитных пассажиров, чем их «соседи» из ОАЭ или Катара. Однако в последние годы власти Королевства пересмотрели эту концепцию. По новому плану, страна хочет обслуживать до 30 млн транзитных пассажиров в год.
/TOURBUS.RU
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