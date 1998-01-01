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На Российском туристическом форуме «Путешествуй!» пройдут Дни молодёжи

Форум «Путешествуй!» состоится 8-11 июня на ВДНХ

РТФ «Путешествуй!» пройдет 8-11 июня на ВДНХ и объединит деловой форум для специалистов и экспертов отрасли и фестивальную программу для посетителей.

Дни молодёжи, которые проводятся в рамках РТФ впервые, станут частью деловой программы и будут направлены на развитие научно-популярного туризма. 10 и 11 июня пройдут тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп по созданию продуктов креативного туризма и stand up-сессия. Также в эти дни на форуме будет работать ярмарка вакансий для молодых специалистов.

Программа 10 июня адресована в первую очередь молодым людям, выбравшим карьеру в области туризма. Участниками сессий станут представители федеральных органов государственной власти и региональных туристических администраций, вузов, туроператоров и других компаний индустрии.

Вместе с молодыми специалистами и студентами они обсудят эффективность программ поддержки школьного туризма, будущее отрасли и возможности для построения карьеры в ней. В этот день также состоится образовательный марафон.

Второй день программы — открытый — будет наполнен обучающим контентом по молодёжному предпринимательству, развитию блогов, созданию туристических продуктов. Студенты и молодые люди смогут ближе познакомиться с адресованными им турпродуктами.

Партнёром Дней Молодёжи РТФ выступила АНО «Россия – страна возможностей».

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» – 2023 выступает фонд Росконгресс. Форум пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России.

Городом-Партнёром выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область.

Уже сейчас ведется активная подготовка к форуму. Открыт прием заявок на участие, и идет распределение мест на фестивальной площадке.

Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте мероприятия rustravelforum.com или по адресу liubov.mordvintseva@roscongress.org.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org.