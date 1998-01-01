Новости Петербургская туриндустрия готовится к приему китайских туристов Рабочая встреча, посвященная практическим вопросам развития российско-китайского туризма, прошла в Северной столице

В «Невской Ратуше» прошла рабочая встреча, посвященная практическим вопросам развития российско-китайского туризма. В мероприятии, организованном аэропортом «Пулково» при содействии Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, приняли участие представители туристской отрасли и индустрии гостеприимства Северной столицы. Перед участниками выступил заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт Петербурге г-н Чжан Сяоцин. Он выразил убежденность, что сотрудничество в области туризма является неотъемлемой частью развития российско-китайских гуманитарных отношений и сообщил об активной работе, которая ведется руководителями наших стран для возобновления двустороннего безвизового группового туристского обмена. Начальник отдела региональных и международных проектов Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Юлия Зайкова отметила, что до пандемии туристский поток из Китая в Санкт Петербург ежегодно увеличивался. В 2019 году наш город принял порядка 1 миллиона китайских гостей, в их числе около 300 тысяч – в рамках Межправительственного соглашения между Россией и Китаем о безвизовом обмене. «В настоящее время Петербург активно готовится к приему китайских туристов: прорабатываются варианты коллективного размещения, вопросы организации питания. В отелях готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке. Сфера гостеприимства Северной столицы достаточно диверсифицирована, чтобы удовлетворить запросы современных путешественников. Речь идет не только о культурно-познавательном туризме, но и о других направлениях: промышленном, оздоровительном, медицинском, событийном, экологическом, гастрономическом. Классические экскурсионные программы могут быть дополнены и построены с учетом предложений в этих сферах, а также с включением точек притяжения новой культурной и туристской географии Петербурга», – подчеркнула Юлия Зайкова. Ольга Зубова, руководитель по работе с ключевыми клиентами компании «Воздушные Ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, отметила, что до карантинных ограничений 79% китайских гостей прибывали в аэропорт Пулково в рамках безвизового группового туризма. До 80% за поездку посещали два города – Москву и Петербург, совершая передвижения по России внутренними рейсами и по железной дороге. Сейчас Пулково работает над развитием маршрутной сети прямых авиарейсов между Северной столицей и китайскими городами. «До пандемии пассажиропоток между Санкт Петербургом и пунктами Китая прирастал в среднем на 41% в год. У нас активно развивалась маршрутная сеть – мы начинали с одного Пекина и к 2019 году вышли на уровень 13 китайских направлений, и это был не предел. Нет сомнений, что туристский поток восстановится, на это потребуется, вероятно, три-четыре года. На текущий момент авиасообщение с Петербургом уже восстановили две авиакомпании», – сообщила Ольга Зубова. Помочь освоить новые, эффективные методы работы с китайскими гостями призван Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства, который действует в Санкт Петербурге с 2022 года. О программах, направленных на совершенствование управления в этой отрасли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказала исполняющая обязанности генерального директора Центра Елена Васильева. Эксперты сошлись во мнении, что аудитория туристов из Китая, которые сегодня планируют поездки в Россию, расширяется и включает больше молодых людей, желающих увидеть в путешествии что-то особенное и эксклюзивное. Спектр их запросов увеличивается. Так, например, в Петербурге китайские гости, помимо посещения знаковых достопримечательностей, все чаще интересуются событийным туризмом. В частности, возможностью посетить ледовое шоу, хоккейный или футбольный матч. Перспективным, по мнению участников встречи, является продвижение свадебного туризма. Важной составляющей тура для китайцев также остаются шоппинг и гастрономия. /TOURBUS.RU

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