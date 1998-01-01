Анна Подгорная: «Турецкие отельеры занимают конструктивную позицию»

Майские каникулы на турецких курортах уже практически проданы. Но впереди летний сезон, и российские туроператоры планируют выйти к турецким отельерам с предложением об уменьшении цен в рамках ранее заключенных контрактов, - сообщает сегодня РСТ.

Как рассказала генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная, спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом в компании не снизился. «Взрывного роста не произошло, но не было и отката от прежних позиций. Продажи ровные, стабильные.

Места еще есть, но так как некоторые рейсы пришлось оптимизировать, туристам лучше поторопиться», – пояснила она.

По словам г-жи Подгорной, туры на майские праздники практически проданы, теперь надо работать на перспективу. Резкого скачка спроса на Турцию, по словам эксперта, не произошло, потому что в этом году, в отличие от прошлого, россиянам в целом доступно гораздо больше направлений.

«Даже если не брать довольно высокий стабильный спрос на Россию, появились Таиланд, Египет, Мальдивы. В конце концов, у нас есть летняя полетная программа на Кубу, Венесуэлу, эти направления стали круглогодичными и активно востребованы у туристов. Все это привело к серьезной конкуренции и оттянуло определенную часть летнего спроса от Турции», – говорит эксперт.

Главное, у россиян появился гораздо больший выбор, по сравнению с прошлым сезоном, чтобы подобрать отдых в соответствии со своими финансовыми возможностями.

При этом размещение и перевозка в Турцию в сезоне-2023 подорожали. Перевозка – по вполне объективным причинам, так как рейсы сейчас удлинились, появились новые маршруты с облетом, соответственно выросла их стоимость.

«Подорожание турецких отелей имеет и объективные, и субъективные причины, в частности, переоценку потенциального спроса на российском рынке. А на нем, как уже было сказано, появилось больше возможностей выездного отдыха.

И если в плане перевозки вряд ли можно что-то изменить, то по размещению мы готовы выйти к турецким отельерам с предложениями сделать цены более лояльными в рамках нашего контрактинга», – рассказала эксперт.

По словам Анны Подгорной, турецкие отельеры всегда очень гибко реагируют на любые изменения спроса: «И уже сейчас наблюдается тенденция к возможному снижению цен. Основной спрос на российском рынке приходится на отели 4-5*, то есть размещение выше среднего уровня.

Среди них несколько десятков гостиниц пользуются наибольшей популярностью. Мы обращаем внимание на их ценовую политику и видим, что они занимают конструктивную позицию. Это позволяет надеяться на успешные переговоры».

/TOURBUS.RU