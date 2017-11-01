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24 апреля
Визовые новости
Албания отменяет безвизовый режим для россиян/ Россия готовится ввести безвизовой режим с Туркменией/ Камерун вводит электронную визу
Албания отменяет безвизовый режим для россиян
Албания отменяет безвизовый въезд для российских граждан, сообщает посольство страны в Москве.
"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20 апреля 2023 года к постановлению № 858 от 29 декабря 2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.
Таким образом, для посещения Албании российским гражданам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки, отметили в дипмиссии.
Россия готовится ввести безвизовой режим с Туркменией
Посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин заявил о готовности России ввести безвизовой режим с Туркменией при согласии страны на эти изменения.
«Мы готовы либерализовать вопрос визового режима, туризма и т. д. в той степени, в которой будет готов Туркменистан. Я хотел бы подчеркнуть: мы ничего не навязываем Туркменистану. Это его суверенное право регулировать эти отношения, мы уважаем его решения. У нас полная готовность от либерализации до полной отмены, как решит туркменская сторона», – цитирует г-на Блохина ТАСС.
Он напомнил, что Туркмения придает большое значение государственной безопасности и имеет визовый режим абсолютно со всеми государствами.
Как сообщалось в феврале, правительство России планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз.
Камерун вводит электронную визу
Камерун с 30 апреля вводит электронную визу в рамках программы по цифровизации дипломатического аппарата страны, сообщает посольство республики.
"С 30 апреля 2023 года все заявления на получение въездной визы в Камерун должны подаваться исключительно онлайн на сайте www.evisscam.cm. Эта реформа направлена на цифровое преобразование дипломатического аппарата Камеруна. Электронная виза – первый шаг в этом направлении", — говорится в сообщении.
Граждане РФ смогут оформить e-Visa после онлайн-регистрации на портале. Дипмиссия рассматривает заявку и уведомляет о ее подтверждении по смс или электронной почте. Рассмотрение вопроса должно занимать от 24 до 72 часов. В городах с представительствами Камеруна заявителя пригласят на встречу для биометрической регистрации.
Оплатить визу можно онлайн, однако стоимость услуги пока не уточнена. Стикер в загранпаспорт можно будет получить на пограничном пункте въезда или в диппредставительстве страны гражданина.
В настоящее время визу в Камерун россияне оформляют через консульский отдел посольства республики в Москве. Однократная туристическая виза обойдется примерно в $50.
/TOURBUS.RU
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