Новости Визовые новости Албания отменяет безвизовый режим для россиян/ Россия готовится ввести безвизовой режим с Туркменией/ Камерун вводит электронную визу

Албания отменяет безвизовый режим для россиян Албания отменяет безвизовый въезд для российских граждан, сообщает посольство страны в Москве. "Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20 апреля 2023 года к постановлению № 858 от 29 декабря 2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. Таким образом, для посещения Албании российским гражданам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки, отметили в дипмиссии. Россия готовится ввести безвизовой режим с Туркменией Посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин заявил о готовности России ввести безвизовой режим с Туркменией при согласии страны на эти изменения. «Мы готовы либерализовать вопрос визового режима, туризма и т. д. в той степени, в которой будет готов Туркменистан. Я хотел бы подчеркнуть: мы ничего не навязываем Туркменистану. Это его суверенное право регулировать эти отношения, мы уважаем его решения. У нас полная готовность от либерализации до полной отмены, как решит туркменская сторона», – цитирует г-на Блохина ТАСС. Он напомнил, что Туркмения придает большое значение государственной безопасности и имеет визовый режим абсолютно со всеми государствами. Как сообщалось в феврале, правительство России планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз. Камерун вводит электронную визу Камерун с 30 апреля вводит электронную визу в рамках программы по цифровизации дипломатического аппарата страны, сообщает посольство республики. "С 30 апреля 2023 года все заявления на получение въездной визы в Камерун должны подаваться исключительно онлайн на сайте www.evisscam.cm. Эта реформа направлена на цифровое преобразование дипломатического аппарата Камеруна. Электронная виза – первый шаг в этом направлении", — говорится в сообщении. Граждане РФ смогут оформить e-Visa после онлайн-регистрации на портале. Дипмиссия рассматривает заявку и уведомляет о ее подтверждении по смс или электронной почте. Рассмотрение вопроса должно занимать от 24 до 72 часов. В городах с представительствами Камеруна заявителя пригласят на встречу для биометрической регистрации. Оплатить визу можно онлайн, однако стоимость услуги пока не уточнена. Стикер в загранпаспорт можно будет получить на пограничном пункте въезда или в диппредставительстве страны гражданина. В настоящее время визу в Камерун россияне оформляют через консульский отдел посольства республики в Москве. Однократная туристическая виза обойдется примерно в $50. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка