PAC Group повезет туристов в Грецию через Ереван

Как сообщает АТОР, Вслед за Pegas Touristik, предложившем своим путешественникам пакетные туры на Крит через Анталью, укрепляет свои позиции на греческом направлении и туроператор PAC Group.

Компания PAC Group анонсировала пакетные туры в Салоники и на Родос на блоках Aegean Airlines. Блоки взяты на маршрутах Ереван – Салоники – Ереван и Ереван – Родос – Ереван. Перелет до Еревана в турпакет не входит, туристы докупают его cами.

Блочная программа из Еревана в Салоники стартует 15 июня и продлится до 14 сентября. Вылеты два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Первый рейс в рамках блочной программы PAC Group на Родос вылетит из столицы Армении 5 июля. В период блочной программы, рассчитанной до 30 августа, будет выполнено 12 рейсов – 5 июня, 9, 16, 30 июня, в августе – 6, 9, 16, 20, 27 и 30 числа.

Норма провоза бесплатного багажа на рейсах Aegean Airlines – 23 кг, ручная кладь 8 кг (55 x 40 x 23). Питание и напитки предоставляются.

В PAC Group перспективы блочной программы оценивают позитивно. Спрос на Грецию, как говорила на недавнем мероприятии PAC Premium Workshop руководитель греческого направления PAC Group Мария Дубова, демонстрирует хорошую динамику. Присутствовавшие на мероприятии турагенты отметили, что при условии выгодных перелетов спрос станет еще более динамичным.

В греческом ассортименте туроператора представлены отели разных категорий, найти подходящий вариант смогут туристы с разным бюджетом на отдых. В среднем недельный тур в Грецию у PAC Group можно купить от 133 753 руб. на двоих. К этой сумме необходимо будет добавить перелет до Еревана.

Стоимость билетов Москва – Ереван – Москва на 22 апреля в среднем 62,2 тыс. руб. на двоих.

Таким образом, с учетом перелета до Еревана, тур в Грецию на двоих будет стоить от 195,9 тыс. руб. на двоих.

/TOURBUS.RU

Фото:pixabay.com

